Освещение на платной трассе М11 от Шереметьево до Зеленограда могут сделать уже в следующем году 16.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Отсутствие освещение на участке платной дороге М-11 между Шереметьево и Зеленоградом вызывало негодование водителей, особенно с учётом высокой стоимости проезда. Возможно, скоро решение этого вопроса сдвинется с мертвой точки.

Об этом рассказал депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов, сославшись на переписку (с кем, не уточнил). «В результате [переписки] в этом году будет сделано проектное решение освещения, а в следующем году уже будет освещен данный участок», утверждает Титов.

В «Северо-Западной концессионной компании», которая эксплуатирует трассу, «Зеленоград.ру» подтвердили, что этот процесс идёт, причем давно. Хотя по первоначальному проекту дороги, освещение планировалось сделать только в 2037 году. Учитывая обращения, осветить участок хотели еще несколько лет назад. Но в 2020 году из-за пандемии резко упал трафик, затем он постепенно рос, но оставался низким. Сейчас трафик снова высокий.

Кроме освещения дороги, Титов занимался вопросом снижения стоимости проезда по ней для зеленоградцев — это было одно из его предвыборных обещаний. Но с ним не получилось. Перед выборами речь шла обо всех автомобилистов из Зеленограда, затем о тех из них, кто работает в Москве, потом только о многодетных и инвалидах. Депутат внес поправку в бюджет Москвы. Однако сначала её отклонила мэрия, а когда голосовали за бюджет, Титов сам снял её с рассмотрения.

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Метки:
платная дорога нева (м-11), Титов Андрей Михайлович, уличное освещение
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