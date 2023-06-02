400-й автобус поменяет маршрут с 24 июня — не поедет по улице Юности по пути из Москвы. Такие же изменения могут внести в маршрут е41 02.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Дату изменения маршрута сообщили в префектуре. До этого новый маршрут 400-го автобуса одобрили в департаменте транспорта. После изменений, при движении от «Речного вокзала» автобус 400 вместо улицы Юности поедет по Савелкинскому проезду и Центральному проспекту (так же, как едет в Москву), а дальше поедет по обычному маршруту — через Панфиловский проспект к станции «Крюково».

Почему решили изменить обратный маршрут 400-го, ни в дептрансе, ни в префектуре не объяснили. Участники опроса «Зеленоград.ру» с небольшим перевесом - 41% против 33% - одобрили изменения 400-го маршрута (проголосовали вконтакте и телеграме более 1900 человек, остальным всё равно). В комментариях, в частности, отмечали, что новый маршрут будет удобен для передвижения внутри Зеленограда. Например, это будет единственный автобус, на котором можно добраться от Центрального проспекта (с остановок «Товары для дома», «Дом быта», «Магазин «Океан» со стороны 3-го микрорайона) до Панфиловского проспекта. Сейчас это можно сделать только с пересадкой.

Такое же изменение может случится с маршрутом автобуса e41  (бывший 400-й экспресс). Это произойдет, "если пассажиры оценят" новый маршрут 400, сказал зампрефекта Дмитрий Морозов. Как будет происходить оценка, Морозов не уточнил.

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Метки:
автобус 400, автобус e41 (бывший 400э)
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400-й автобус поменяет маршрут с 24 июня — не поедет по улице Юности по пути из Москвы. Такие же изменения могут внести в маршрут е41 Новости
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