Новая схема движения автобуса №400 в Зеленограде при движении из Москвы (от «Речного вокзала») утверждена департаментом транспорта. Автобус будет ездить по одному маршруту и в Москву, и обратно. Вместо улицы Юности на обратном пути 400-й поедет по Савелкинскому проезду и Центральному проспекту.
То есть, после остановки «Московский проспект» автобус не будет поворачивать на улицу Юности, а проследует дальше по Московскому проспекту, повернет в Савелкинский проезд, затем на Центральный проспект в сторону площади Юности. Далее поедет по обычному маршруту — через Панфиловский проспект к станции «Крюково».
Соответственно, 400-й не будет делать остановок «Ведогонь-театр», «Студенческая», «Музыкальная школа», «Улица Юности», в его маршрут включат остановки «Спортивная школа», «Дворец культуры», «Магазин „Товары для дома“», «Дом быта», «Магазин „Океан“».
Изменения зафиксированы в обновленном реестре смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью (400-й относится именно к таким маршрутам). Меняется только этот участок пути в Зеленограде, остальной маршрут остается прежним.
Зачем меняют маршрут 400-го и когда введут новую схему движения, пока неизвестно. Смежные регулярные маршруты (ездящие по территории Москвы и области) обсуждаются и Москвой, и Подмосковьем, но упомянутый реестр утверждается департаментом транспорта — тем более, в данном случае речь идет о территории Москвы (Зеленограда).
В зеленоградском автокомбинате пока не в курсе изменений, указаний менять маршрут 400-го из департамента не приходило.