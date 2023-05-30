Новая схема движения автобуса №400 в Зеленограде при движении из Москвы (от «Речного вокзала») утверждена департаментом транспорта. Автобус будет ездить по одному маршруту и в Москву, и обратно. Вместо улицы Юности на обратном пути 400-й поедет по Савелкинскому проезду и Центральному проспекту.

То есть, после остановки «Московский проспект» автобус не будет поворачивать на улицу Юности, а проследует дальше по Московскому проспекту, повернет в Савелкинский проезд, затем на Центральный проспект в сторону площади Юности. Далее поедет по обычному маршруту — через Панфиловский проспект к станции «Крюково».