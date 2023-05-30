400-й автобус изменит маршрут — на пути из Москвы не поедет по улице Юности 30.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Новая схема движения автобуса №400 в Зеленограде при движении из Москвы (от «Речного вокзала») утверждена департаментом транспорта. Автобус будет ездить по одному маршруту и в Москву, и обратно. Вместо улицы Юности на обратном пути 400-й поедет по Савелкинскому проезду и Центральному проспекту.

То есть, после остановки «Московский проспект» автобус не будет поворачивать на улицу Юности, а проследует дальше по Московскому проспекту, повернет в Савелкинский проезд, затем на Центральный проспект в сторону площади Юности. Далее поедет по обычному маршруту — через Панфиловский проспект к станции «Крюково».

Соответственно, 400-й не будет делать остановок «Ведогонь-театр», «Студенческая», «Музыкальная школа», «Улица Юности», в его маршрут включат остановки «Спортивная школа», «Дворец культуры», «Магазин „Товары для дома“», «Дом быта», «Магазин „Океан“».

Изменения зафиксированы в обновленном реестре смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью (400-й относится именно к таким маршрутам). Меняется только этот участок пути в Зеленограде, остальной маршрут остается прежним.

Зачем меняют маршрут 400-го и когда введут новую схему движения, пока неизвестно. Смежные регулярные маршруты (ездящие по территории Москвы и области) обсуждаются и Москвой, и Подмосковьем, но упомянутый реестр утверждается департаментом транспорта — тем более, в данном случае речь идет о территории Москвы (Зеленограда).

В зеленоградском автокомбинате пока не в курсе изменений, указаний менять маршрут 400-го из департамента не приходило.

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Метки:
автобус 400
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