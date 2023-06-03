Относительно первоначальных планов срок сдачи корпуса 935 сдвинулся на год: строить его начали одновременно с соседним корпусом 936 в начале 2020 года и планировали закончить во втором-третьем квартале 2022-го. В итоге корпус 936 был сдан в конце ноября, а 935-й готовили к сдаче еще полгода.

Пространство вокруг дома уже озеленили, установили фонари. Рядом с домом оборудованы детская и спортивная площадки, площадка для отдыха. Вся эта территория — пешеходная, в формате «двор без машин».

Выходы из подъездов во внутренний двор должны обеспечить жильцам «ощущение приватности и защищенности», считают в Фонде реновации. Есть и сквозной проход через каждый подъезд на другую сторону дома. Внутри — помещения для консьержа и колясок. Остальные площади на первом этаже отдадут под общественные функции — они будут выставлены на продажу.