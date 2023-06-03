Состоящий из двух отдельных 11-этажек корпус 935 сдали в эксплуатацию 30 мая. Когда начнется его заселение, пока неизвестно. Ранее в префектуре сообщали, что новостройки начинают заселять примерно через три месяца после ввода — то есть можно ожидать, что офис по переселению откроется в корпусе 935 в августе или в сентябре. Предоставить там квартиры обещали жителям пятиэтажки 926. Также, вероятно, в новые дома поедут жители 19-го микрорайона, большая часть которого попала под снос по программе реновации.
Относительно первоначальных планов срок сдачи корпуса 935 сдвинулся на год: строить его начали одновременно с соседним корпусом 936 в начале 2020 года и планировали закончить во втором-третьем квартале 2022-го. В итоге корпус 936 был сдан в конце ноября, а 935-й готовили к сдаче еще полгода.
Пространство вокруг дома уже озеленили, установили фонари. Рядом с домом оборудованы детская и спортивная площадки, площадка для отдыха. Вся эта территория — пешеходная, в формате «двор без машин».
Выходы из подъездов во внутренний двор должны обеспечить жильцам «ощущение приватности и защищенности», считают в Фонде реновации. Есть и сквозной проход через каждый подъезд на другую сторону дома. Внутри — помещения для консьержа и колясок. Остальные площади на первом этаже отдадут под общественные функции — они будут выставлены на продажу.
Под зданиями расположена подземная автостоянка на 106 машин. Приоритетное право на покупку машиномест получат новоселы.
Автомобильный проезд сделан с внешней стороны дома, рядом с Солнечной аллеей. Въезд — рядом с магазином «Перекрёсток», причем часть его пройдёт по дорожке, которой жители 9 микрорайона традиционно пользовались как пешеходной.
Есть и другая проблема с этим въездом: существующие въезды/выезды из 9 микрорайона на Солнечную аллею уже перегружены. О необходимости сделать для новостроек 935 и 936 новый въезд прямо с Солнечной аллеи местные жители неоднократно высказывались всё время, пока возводили новые дома. Однако в префектуре сообщили на запрос «Зеленоград.ру», что для корпусов 935 и 936 будут «работать» два существующих выезда: мимо корпуса 900 («Перекрёсток») или через светофор у корпуса 803. Никакой новый выезд делать не планируется.
В корпусе 935 на два здания в общей сложности 180 квартир: 37 однокомнатных, 116 двухкомнатных, 27 трехкомнатных. Три квартиры предназначены и специально оборудованы для маломобильных граждан.
Квартиры сдаются с полностью выполненной внутренней отделкой: ламинат на полу, обои нейтрального оттенка на стенах, кафельный фартук на кухне, электроплита и тумба с мойкой, кафель в ванной и в туалете, светильники, розетки и выключатели, батареи с регуляторами. В каждой квартире есть остеклённые балкон или лоджия.
При внешней отделке зданий использована система вентилируемого фасада из фиброцементных плит. Первые этажи облицованы темно-серой клинкерной плиткой. Входные группы оформлены витражным остеклением. На фасадах установлены корзины для кондиционеров.
Проект здания разрабатывала компания «Зеленоградпроект».