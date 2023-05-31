Прокат электросамокатов «Яндекса» начал работать в Зеленограде. Ездить можно по всем жилым районам, в примыкающей к ним части Андреевки, а также в «Зеленопарке».
- Поминутная — 50 рублей за начало поездки и 8 рублей за минуту. Можно добавить страховку за 1 рубль в минуту
- Фиксированная — выбираете конечную точку поездки и получаете фиксированную стоимость, важно будет оставить самокат на заранее выбранной парковке
- Абонемент — за 399 рублей в месяц получаете бесплатный старт и бесплатную паузу до 15 минут в поездке, поездки также по 8 рублей за минут. Он окупается уже с девятой поездки в течение месяца.
- Для подписчиков Яндекс.Плюса кэшбек 5% от суммы поездки. Также баллами «Плюса» можно оплатить поездку
Оставлять самокаты можно только на точках парковки — бросить их в любом месте нельзя.
Самокатов «Яндекса» в Зеленоград привезли довольно много — на момент написания этой новости свободных было 239 штук.
Для использования самокатов «Яндекса» нужно универсальное приложение Яндекс.Go — оно же используется для такси, заказа еды и т. п.
Сейчас, кроме «Яндекса», в Зеленограде фактически работает ещё один сервис проката электросамокатов — Urent (Ситимобил). Открывшийся в прошлом году Whoosh свои самокаты пока не завёз и лишь кормит пользователей обещаниями.
Два других сервиса, работавших в нашем городе в прошлом году — BusyFly и Bumerang — похоже, прекратили работу.
Число самокатов растёт и это вызывает недовольство многих пешеходов, которым приходится делить с ними тротуары. Подавляющее большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, в городе нужна развитая сеть велодорожек. При этом специалисты считают, что их можно добавлять не в ущерб водителям и пешеходам. Однако, городская администрация будто бы не замечает проблемы.