Что ещё важно знать

Оставлять самокаты можно только на точках парковки — бросить их в любом месте нельзя.

Самокатов «Яндекса» в Зеленоград привезли довольно много — на момент написания этой новости свободных было 239 штук.

Для использования самокатов «Яндекса» нужно универсальное приложение Яндекс.Go — оно же используется для такси, заказа еды и т. п.