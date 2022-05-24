Стоимость

Стоимость проката: 50 рублей + от 7 рублей за минуту. Тариф зависит от спроса на самокаты — чем ниже спрос, тем ниже цена. Например, на момент написания этого материала, минуту проката стоила не семь рублей, а шесть.

Также есть подписка, при которой 50 рублей за старт платить не надо. Стоимость подписки — 199 рублей за неделю или 499 за месяц. Она окупается уже при четырех поездках за неделю или десяти за месяц.

При аренде включается опция страхования (35 рублей), но её можно отключить.

Перейдите после регистрации по вот этой ссылке и получите 99 рублей после завершения первой поездки.