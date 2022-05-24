Четвертый прокат электросамокатов начал работать в Зеленограде 24.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Прокат электросамокатов Whoosh начал работать в Зеленограде. Это уже четвертый сервис проката самокатов в нашем городе. При этом зеленоградская администрация не делает ничего для создания комфортной и безопасной среды для нового виде транспорта.

Самокатов Whoosh уже довольно много. Ездить можно по всем жилым районам Зеленограда и в примыкающей к ним части Андреевки.

Завершать поездку можно не только на стационарных велопарковках, но и на виртуальных (они отмечены в приложении жёлтым значком) — здесь нет физической конструкции, для парковки просто аккуратно поставьте самокат, чтобы он никому не мешал.

Стоимость

Стоимость проката: 50 рублей + от 7 рублей за минуту. Тариф зависит от спроса на самокаты — чем ниже спрос, тем ниже цена. Например, на момент написания этого материала, минуту проката стоила не семь рублей, а шесть.

Также есть подписка, при которой 50 рублей за старт платить не надо. Стоимость подписки — 199 рублей за неделю или 499 за месяц. Она окупается уже при четырех поездках за неделю или десяти за месяц.

При аренде включается опция страхования (35 рублей), но её можно отключить.

Перейдите после регистрации по вот этой ссылке и получите 99 рублей после завершения первой поездки.

Для самокатов и велосипедов по-прежнему нет инфраструктуры

Теперь в Зеленограде работают четыре сервиса проката электросамокатов: Urent (Ситимобил), BusyFly, Bumerang и Whoosh.

Число самокатов растёт и это вызывает недовольство многих пешеходов, которым приходится делить с ними тротуары. Подавляющее большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, в городе нужна развитая сеть велодорожек. При этом специалисты считают, что их можно добавлять не в ущерб водителям и пешеходам. Однако, городская администрация будто бы не замечает проблемы.

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Метки:
самокат
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