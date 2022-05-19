Два новых проката самокатов заработали в Зеленограде. Вот где и почём можно ездить 19.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Два новых сервиса по прокату самокатов начали работать в Зеленограде — BusyFly и Bumerang. Рассказываем об условиях работы.

BusyFly

BusyFly работает пока только в старом городе, в том числе в Северной, Западной и Восточной промзонах.

Тарифы зависят по скорости езды — чем быстрей, тем дороже. Также тарифы могут меняться в зависимости от дня недели и времени суток:

  • Cпорт до 25 км/ч: 50 рублей + 5 р/мин
  • Драйв до 20 км/ч: 50 рублей + 4 р/мин
  • Эко до 15 км/ч: 50 рублей + 3 р/мин
  • Полчаса до 24 км/ч: 180 рублей, после 30 минут — 5 р/мин

Можно получить скидку 5-15%, пополнив баланс заранее на определенную сумму.

Для использования нужно скачать приложение (Google Play, App Store), зарегистрироваться, привязать карту (говорят, что виртуальные не подходят), подойти к самокату и начать аренду, отсканировав qr-код на руле.

Bumerang

«Бумеранг» работает по всему Зеленограду, а также в Андреевке и Голубом, но не работает в промзонах.

Есть два тарифа:

  • Поминутный: 75р рублей + 6 р/мин
  • Час: 300 рублей, после часа — поминутно

Можно получить скидку 10-15%, пополнив баланс заранее на определенную сумму. Укажите при регистрации промокод REF00584a, чтобы получит дополнительные бонусы.

Для использования нужно скачать приложение (Google Play, App Store), зарегистрироваться, привязать карту, подойти к самокату и начать аренду, отсканировав qr-код на руле.

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Метки:
самокат
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