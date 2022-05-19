Два новых сервиса по прокату самокатов начали работать в Зеленограде — BusyFly и Bumerang. Рассказываем об условиях работы.
BusyFly работает пока только в старом городе, в том числе в Северной, Западной и Восточной промзонах.
Тарифы зависят по скорости езды — чем быстрей, тем дороже. Также тарифы могут меняться в зависимости от дня недели и времени суток:
- Cпорт до 25 км/ч: 50 рублей + 5 р/мин
- Драйв до 20 км/ч: 50 рублей + 4 р/мин
- Эко до 15 км/ч: 50 рублей + 3 р/мин
- Полчаса до 24 км/ч: 180 рублей, после 30 минут — 5 р/мин
Можно получить скидку 5-15%, пополнив баланс заранее на определенную сумму.
Для использования нужно скачать приложение (Google Play, App Store), зарегистрироваться, привязать карту (говорят, что виртуальные не подходят), подойти к самокату и начать аренду, отсканировав qr-код на руле.
«Бумеранг» работает по всему Зеленограду, а также в Андреевке и Голубом, но не работает в промзонах.
Есть два тарифа:
- Поминутный: 75р рублей + 6 р/мин
- Час: 300 рублей, после часа — поминутно
Можно получить скидку 10-15%, пополнив баланс заранее на определенную сумму. Укажите при регистрации промокод REF00584a, чтобы получит дополнительные бонусы.
Для использования нужно скачать приложение (Google Play, App Store), зарегистрироваться, привязать карту, подойти к самокату и начать аренду, отсканировав qr-код на руле.