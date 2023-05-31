Реновация — программа строительства новых домов для переселения в них жителей из старых и последующего сноса оставшихся пяти- и четырехэтажек. В мае 2017 года в радиопрограмме «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» Собянин пообещал строить по программе реновации дома от 6 до 14 этажей. Об этом напомнил депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. И привёл данные: сегодня построено 273 дома по реновации, из них 194 (71%) выше 14-ти этажей. После ввода еще 186 строящихся или планируемых к строительству домов это соотношение будет 75%. Абсолютный рекорд на Пресне, там людей переселили в 48-этажный дом.

Это не только вопрос доверия власти — хотя и он важен, — но и проблема последствий таких решений, отметил Тимонов. Она очевидна — «продолжается чудовищное переуплотнение Москвы, что неминуемо сказывается к доступе жителей к медицинским, образовательным, социальным и иным возможностям».

Обещания и реальность обсудили в Мосгордуме на круглом столе, посвященном реновации. «Мы хорошо помним все эти урбан-форумы, как нам демонстрировали красивые макеты в 4-5 этажей, и вот во что это вылилось», отметила депутат Елена Шувалова.

В Зеленограде обещание мэра тоже не выполняется. Лишь четыре дома, построенные по реновации, 14-этажные: корпуса 934, 936, 1934, 1935. А корпус 1936 вытянулся уже до 17 этажей, строящийся на Заводской, 14 дом будет достигать уже 22 этажей. В 19-м микрорайоне в процессе реконструкции и реновации планируют построить четыре 22-этажных и три 23-этажных дома.