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Собянина уличили в обмане относительно высоты домов по программе реновации 31.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Когда в Москве начиналась программа реновации, мэр Сергей Собянин обещал не строить новые жилые дома выше 14-ти этажей. Но в реальности три четверти новостроек по этой программе будут выше — вплоть до 48-ми этажей. Зеленоград не исключение, здесь по реновации есть дома до 22-х этажей.

Реновация — программа строительства новых домов для переселения в них жителей из старых и последующего сноса оставшихся пяти- и четырехэтажек. В мае 2017 года в радиопрограмме «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» Собянин пообещал строить по программе реновации дома от 6 до 14 этажей. Об этом напомнил депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. И привёл данные: сегодня построено 273 дома по реновации, из них 194 (71%) выше 14-ти этажей. После ввода еще 186 строящихся или планируемых к строительству домов это соотношение будет 75%. Абсолютный рекорд на Пресне, там людей переселили в 48-этажный дом.

Это не только вопрос доверия власти — хотя и он важен, — но и проблема последствий таких решений, отметил Тимонов. Она очевидна — «продолжается чудовищное переуплотнение Москвы, что неминуемо сказывается к доступе жителей к медицинским, образовательным, социальным и иным возможностям».

Обещания и реальность обсудили в Мосгордуме на круглом столе, посвященном реновации. «Мы хорошо помним все эти урбан-форумы, как нам демонстрировали красивые макеты в 4-5 этажей, и вот во что это вылилось», отметила депутат Елена Шувалова.

В Зеленограде обещание мэра тоже не выполняется. Лишь четыре дома, построенные по реновации, 14-этажные: корпуса 934, 936, 1934, 1935. А корпус 1936 вытянулся уже до 17 этажей, строящийся на Заводской, 14 дом будет достигать уже 22 этажей. В 19-м микрорайоне в процессе реконструкции и реновации планируют построить четыре 22-этажных и три 23-этажных дома.

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Метки:
жилищное строительство, Собянин Сергей Семенович, реновация
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Обсуждение
A T
1 час назад
"Уличили"... Так давно уже!
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