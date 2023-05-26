Второй детский сад планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году и вторую школу — в 2028 году.

Но в любом случае, его достроят уже после заселения первого дома — его анонсируют уже на середину 2024 года. Вероятно, новоселам первое время придется водить (или возить на машине и автобусе) детей в детсады и школы соседних микрорайонов, некоторые из которых и так испытывают дефицит свободных мест.

Почему московские власти до сих пор не могут обязать застройщиков готовить социальную инфраструктуру до заселения, непонятно.

Микрорайон «Зеленого парка» строят на месте промзоны ЦИЭ, на Георгиевском проспекте.