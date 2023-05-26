Застройщик нового «Зеленого парка» (группа компания ПИК) и мэрия подписали договор о передаче городу двух школ и двух детсадов. Школы на 550 мест каждая, детсады — на 250 мест.
Первый детский сад инвестор планирует ввести в эксплуатацию в конце 2024 года, одну из школ — в 2025-м. Их уже строят. Правда, сам ПИК раньше планировал построить первый детсад позже — весной-летом 2025 года.
Второй детский сад планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году и вторую школу — в 2028 году.
Но в любом случае, его достроят уже после заселения первого дома — его анонсируют уже на середину 2024 года. Вероятно, новоселам первое время придется водить (или возить на машине и автобусе) детей в детсады и школы соседних микрорайонов, некоторые из которых и так испытывают дефицит свободных мест.
Почему московские власти до сих пор не могут обязать застройщиков готовить социальную инфраструктуру до заселения, непонятно.
Микрорайон «Зеленого парка» строят на месте промзоны ЦИЭ, на Георгиевском проспекте.