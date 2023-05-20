Зеленоградский «Микрон» возобновил стабильное производство чипов для загранпаспортов. Но оформить паспорт на десять лет всё ещё нельзя 20.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский завод «Микрон» сообщил о стабильном производстве чипов для биометрических загранпаспортов. В начале года их выдачу приостановили из-за дефицита отечественных микросхем, которые выпускает только «Микрон». Чтобы удовлетворить возросший спрос предприятию пришлось найти замену зарубежным материалам для производства и перенастроить технический процесс. Однако получить загранпаспорт нового образца всё еще невозможно, и сроки начала выдачи неизвестны. Кроме того, «Микрон» собирается с лета возобновить сорванные ранее поставки чипов для банковских карт.

«Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта. Вопрос объемов — это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил не оформлял паспорта, сейчас — лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска. Производство работает круглосуточно и стабильно» , — цитирует ТАСС заявления гендиректора компании Гульнары Хасьяновой в кулуарах экономического форума в Казани.

Биометрический паспорт в чипом для многих предпочтительней, потому что действует десять лет, а не пять. Но приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен со 2 февраля — об этом уведомил граждан портал Госуслуг. На тот момент в зеленоградских МФЦ предупреждали заявителей, что в центры «уже две недели не привозили отпечатанных загранпаспортов, потому что нет чипов».

Куда делись чипы

На «Микроне» объяснили проблему повышением спроса: «Мы столкнулись с необходимостью скорректировать графики производства и поставок наших электронных компонентов при кратно выросшем количестве заказчиков и объемов самих заказов». Это подтвердил и Гознак, который печатает загранпаспорта — «В последние месяцы поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах».

Уже тогда «Микрон» сообщал, что работает в усиленном режиме, на производстве перенастраивают техпроцесс под расширение спроса и вводят новые российские материалы. В апреле Хасьянова подтвердила, что завод нашел замену материалам для загранпаспортов нового образца. «Российские производители есть, мы с ними активно работаем, [хотя и] не все получается с первого раза» , — добавила она. Что это за материалы, которых стало не хватать при увеличении спроса, она не уточнила.

Восстановить «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов» Гознак обещал в течение месяца после того, как «Микрон» справится с проблемой. В одном из зеленоградских МФЦ в феврале предположили, что паспорта с чипами появятся не раньше мая. Суммируя эти данные, на сегодня можно прогнозировать возобновление выдачи паспортов во второй половине лета. Портал «Госуслуг» по-прежнему сообщает, что «загранпаспорт нового образца временно не оформляется».

Проблема и с другими чипами

Одновременно с проблемами выпуска чипов для загранпаспортов «Микрон» уже год сталкивается с повышенным спросом на микросхемы в соседнем сегменте — банковских карт. Там заказы резко увеличились еще в марте 2022 года, после начала «специальной военной операции», на фоне введения западных санкций на поставки микросхем и, как следствие, переориентации изготовителей карт на отечественные чипы. К 2025 году «Микрон» запланировал удвоить производство кремниевых пластин с чипами по топологии 180-90 нм и уже получил одобрение на кредит в семь млрд рублей для «масштабирования производства».

Но удвоение производства планируют в будущем, а обязательства по поставкам чипов уже нарушены. В марте с исками к «Микрону» на сумму более полумиллиарда рублей обратились два производителя банковских карт — «Алиот» и «Орен-Карт». Заседание суда по первому истцу ещё не началось, а со вторым «Микрон» в начале мае заключил мировое соглашение. По нему «Микрон» обязуется выплатить неустойку и начать поставлять оставшиеся 1,8 млн чипов партиями примерно по 500 тысяч штук с июля по ноябрь.

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Метки:
микроэлектроника, производство, загранпаспорт, микрон
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