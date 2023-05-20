Куда делись чипы

На «Микроне» объяснили проблему повышением спроса: «Мы столкнулись с необходимостью скорректировать графики производства и поставок наших электронных компонентов при кратно выросшем количестве заказчиков и объемов самих заказов». Это подтвердил и Гознак, который печатает загранпаспорта — «В последние месяцы поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах».

Уже тогда «Микрон» сообщал, что работает в усиленном режиме, на производстве перенастраивают техпроцесс под расширение спроса и вводят новые российские материалы. В апреле Хасьянова подтвердила, что завод нашел замену материалам для загранпаспортов нового образца. «Российские производители есть, мы с ними активно работаем, [хотя и] не все получается с первого раза» , — добавила она. Что это за материалы, которых стало не хватать при увеличении спроса, она не уточнила.

Восстановить «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов» Гознак обещал в течение месяца после того, как «Микрон» справится с проблемой. В одном из зеленоградских МФЦ в феврале предположили, что паспорта с чипами появятся не раньше мая. Суммируя эти данные, на сегодня можно прогнозировать возобновление выдачи паспортов во второй половине лета. Портал «Госуслуг» по-прежнему сообщает, что «загранпаспорт нового образца временно не оформляется».