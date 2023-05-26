Прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов, с десятилетним сроком действия, возобновят с 1 июня 26.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Заявление можно будет подать в МФЦ или через портал Госуслуг, сообщили в МВД.

Прием заявлений на выдачу таких паспортов остановили в феврале — у зеленоградского завода «Микрон» не хватило для них чипов.

В апреле представитель «Микрона» объявил, что на заводе нашли отечественную замену зарубежным материалам, а в мае — что завод «производит чипы в соответствии с условиями контракта».

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Метки:
загранпаспорт
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