«Со 2 февраля приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен, — сказано в сообщении на сайте Госуслуг. — Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через Госуслуги, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе. Если вы подали заявление на загранпаспорт нового образца не через Госуслуги (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта».

Читатель «Зеленоград.ру», которые сегодня пошли подавать заявление на 10-летний загранпаспорт подтвердил, что принимают заявление только на 5-летний паспорт, без чипа. Другой наш читатель, который заказывал паспорт в декабре, сообщил, что «идёт получать паспорт», хотя накануне в МФЦ говорили, что «уже две недели не привозили отпечатанных загранпаспортов, потому что нет чипов».

Чипы для загранпаспортов производит зеленоградский завод «Микрон». Там объяснили проблему повышением спроса: «Мы столкнулись с необходимостью скорректировать графики производства и поставок наших электронных компонентов при кратно выросшем количестве заказчиков и объемов самих заказов». Её обещали решить: «Сейчас работаем в усиленном режиме, перенастраиваем техпроцесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов, с начала года уже отгрузили более ста тысяч чипов».

В Гознаке, который печатает загранпаспорта сказали, что «в последние месяцы поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах». В Гознаке обещали восстановить «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца» после того, как «Микрон» справится с производством чипов.

В зеленоградском МФЦ сказали, что паспорт с чипом может быть готов не раньше мая.

Насколько на проблему повлияли санкции в отношении российских производителей электроники, не сообщается.