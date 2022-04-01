«Микрон» и НИИМЭ попали под новые американские санкции 01.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские АО «Микрон» и АО «НИИМЭ» — крупнейший российский производитель микроэлектроники и ведущий научно-исследовательский центр в этой области — попали под очередные американские санкции. Теперь все их активы, находящиеся под юрисдикцией США, заморожены, руководству запрещен въезд в США, а физическим и юридическим лицам США запрещено вести с ними бизнес. «Микрон» и НИИМЭ больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в получении которой «будет отказано в большинстве, если не во всех случаях».

Решение об этом принял в четверг Минфин США. Вместе с «Микроном» и НИИМЭ в список попали физические и юридические лица, имеющие отношение к аэрокосмической, морской, электронной сферам российской экономики. По данным Минфина США, эти сферы экономики «имеют стратегическое значение для экономических амбиций России, долгосрочного технологического развития и военно-промышленной базы».

Как санкции скажутся на деятельности зеленоградских компаний, пока неизвестно. Риски, связанные с зависимостью от импортного оборудования, запасных частей, инструментов и материалов «Микрон» ранее оценивал как высокие. «Существует высокий непрогнозируемый риск срыва необходимых поставок, что может привести к увеличению сроков производства и снижению качества продукции», отмечалось в отчете компании за 2020 год. Для предотвращения подобных рисков «Микрон» вёл постоянную работу по диверсификации каналов поставки, производителей и поставщиков, а также участвовал в работах по импортозамещению материалов.

«Микрон» производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки. Генеральный директор «Микрона» — Гульнара Хасьянова.

НИИМЭ проводит научные исследования и опытно-конструкторские работы по федеральным программам Минпромторга, Минобрнауки и Роскосмоса, а также инициативные работы за счет собственных средств. НИИМЭ работает с российскими и зарубежными партнерами в рамках программ по развитию элементной базы, изготовлению кристаллов интегральных микросхем в режиме foundry для предприятий-партнеров, а также по разработке и освоению серий интегральных микросхем и полупроводниковых приборов. Генеральный директор НИИМЭ — академик Геннадий Красников.

Под американские санкциями «Микрон» находится уже шесть лет. Тогда для него ввели особо жесткий режим экспортного контроля со стороны США — отказ в лицензии на поставку товаров, на которые распространяются правила экспортного контроля США, был запрещен также их реэкспорт и передача внутри России — и соблюдать ограничения были обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение. Санкции 2016 года были более мягкие, чем нынешние.

Ещё два зеленоградских производителя микроэлектронных компонентов — «Ангстрем-Т» и «НМ-Тех» — попали под санкции 22 февраля, как дочерние компании госкорпорации ВЭБ, которая, по мнению американской администрации, играет ключевую роль в финансировании российской оборонной промышленности.

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Метки:
микроэлектроника, сюжет: конфликт* с украиной 2022, хайтек, санкции, Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод Микрон
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