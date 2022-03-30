Контракт для МИЭТа на 670 миллионов рублей

Речь идёт о проработке технологии для создания в будущем отечественной установки фотолитографии на базе экстремального ультрафиолетового (ЭУФ или EUV, упрощенно — рентгеновского) источника излучения с длиной волны менее 13,5 нм. Такие фотолитографы рассчитаны на достижение проектных норм вплоть до 10 нм и менее, сегодня их разрабатывает и производит в мире только одна компания — голландская ASMLithography.

У МИЭТа уже есть наработки в направлении безмасочной EUV-фотолитографии, в том числе исследования, проведённые совместно с другими отечественными научными институтами и группами учёных. В проекте будут задействованы также зеленоградская компания ЭСТО и зеленоградский синхротрон — ныне технологический накопительный комплекс (ТНК) «Зеленоград» НИЦ «Курчатовский институт».

«Создание технологии и оборудования на базе действующих и запускаемых в стране синхротронов, в частности, на синхротроне ТНК „Зеленоград“, а также на базе отечественных плазменных источников, позволит обрабатывать полупроводниковые пластины с проектными нормами 28 нм, 16 нм и ниже, — говорится в конкурсной документации с требованиями к этой научно-исследовательской работе (НИР). — Отечественные и мировые аналоги технологии безмасочной рентгеновской нанолитографии и разрабатываемого оборудования отсутствуют».

Цена контракта Минпромторга, заключённого с МИЭТом — 670 млн рублей.

«Речь о длительных НИР и ОКР, которые, по-хорошему, нужно было начинать лет пятнадцать назад» , — считает автор публикации журнала «Стимул» об этом проекте Александр Механик.