Зеленоградский университет МИЭТ стал победителем конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019—2027 годы.

Для работы над проектом можно будет задействовать и зеленоградский синхротрон, как только он будет готов к работе, уточнили для «Зеленоград.ру» в МИЭТе.

В число грантополучателей вошел проект по разработке технологических и фундаментальных основ безмасочной рентгеновской нанолитографии с применением источника синхротронного излучения для создания элементной базы наноэлектроники с проектными нормами на уровне 20 нм и ниже. Проект подготовлен коллективом ЦКП «Микросистемная техника и электронная компонентная база».

На реализацию проекта МИЭТ получит 302 миллиона рублей в ближайшие три года: 85 миллионов в 2021 году, 107 миллионов в 2022-м и 110 миллионов в 2023-м.