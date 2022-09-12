Зеленоградский завод «Микрон» может получить кредит в семь млрд рублей на «масштабирование производства» — выделение средств одобрено госкорпорацией ВЭБ. РФ. Ранее необходимые вложения оценивали в 10 млрд рублей. Эксперты говорят, что сумма для таких планов маленькая и что субсидировать нужно также увеличение зарплат сотрудников.
Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на рынке электроники и в правительстве. Предоставить кредитную линию планируется через Фонд развития промышленности на срок десять лет под залог производственного оборудования «Микрона». На «Микроне» поступающие новости не комментируют — «Зеленоград.ру», как и другие СМИ, не получил ответов на свои вопросы.
Зеленоградский завод еще весной запланировал удвоить производство к 2025 году, причем необходимые вложения оценивались в 10 млрд рублей: был подготовлен инвестпроект двукратного расширения мощностей по выпуску кремниевых пластин с чипами по топологии 180-90 нм (с 3 до 6 тысяч пластин в месяц). Инвестиции предполагалось получить в рамках нацпроекта развития электроники до 2030 года.
Планы по масштабированию возникли в ответ на значительный рост заказов, которые «Микрон» начал получать с марта 2022 года — на фоне введения западных санкций на поставки микросхем и, как следствие, роста спроса на отечественные чипы, в частности, чипы для банковских карт. «Микрон» — единственный производитель таких чипов внутри страны и может выпускать их в объёме 10-13 млн штук в год. Потребности российского рынка банковских карт гораздо выше: от 120 до 170 млн чипов до конца 2022 года, как писал «Коммерсант» — раньше большую часть таких чипов закупали за рубежом.
При этом не только поставки в Россию импортных чипов, но и сами «Микрон» и НИИМЭ попали под новые американские санкции, включающие запрет на приобретение передовых технологий американского происхождения. Новое оборудование для масштабирования производства — установки травления, осаждения и фотолитографы — «Микрон» планирует закупать на вторичном рынке, по данным источников «Коммерсанта».
Государственную поддержку российской электроники и микроэлектроники в создавшейся ситуации также обсуждали на всех уровнях с начала весны. Полгода спустя, в конце августа, правительство в очередной раз объявило о намерениях «пролить денежный дождь» на отрасль электроники.
«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы» , — заявил в конце августа премьер-министр Михаил Мишустин.
Ожидается, что конкретика по «масштабному финансированию отрасли» и новый нацпроект развития электроники до 2030 года будут публично предъявлены в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022» (ранее предполагали, что это произойдёт на Петербургском международном экономическом форуме в июне).
Эксперты высказываются о том, что сумма вложений недостаточная, помимо масштабирования «Микрону» необходимо развивать технологии, а также повышать зарплаты для преодоления текучки кадров.
Семь млрд рублей — это «крайне маленькая сумма для развития подобных предприятий», цитирует «Коммерсант» основателя дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослава Петричковича. С ним соглашается директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев: есть много задач, вполне решаемых на технологиях, уже освоенных «Микроном», но господдержка необходима и для освоения новых технологий, иначе «наступит застой и тупик».
Субсидировать нужно также увеличение зарплат сотрудников, занятых в производстве, считает глава АНО «Консорциум Светотехника» Ольга Грекова — средние зарплаты в 50-60 тыс. рублей побуждают людей уходить после нескольких лет работы. «Нехватка кадров, которую отечественные производители ЭКБ испытывали и раньше, усилилась. Насколько я знаю, ряд компаний запрашивает субсидии на увеличение зарплат сотрудников», — рассказала она.
На сегодняшний день «Микрон» выпускает микросхемы уровня 180-90 нм — более 700 типономиналов продукции, включая чипы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием, RFID-маркировки, интернета вещей, а также узкую номенклатуру процессоров.
Весной завод в очередной раз предложил российским дизайн-центрам переориентироваться на проектирование чипов под отечественные фабрики взамен зарубежных фаундри, ставших труднодоступными из-за санкций. «Сейчас у нас есть PDK [Process Design Kit, правила проектирования для дизайн-центров] уровня 250 нм, 180 нм, 90 нм, — сообщила Карина Абагян, директор по стратегическому развитию «Микрон», на экспертной дискуссии «Топ-электроника за пределами тонких нанометров».
Что касается технологии 65 нм, которую на «Микроне» давно осваивают, для полномасштабного перехода на этот топологический уровень необходим новый фаб, работающий на пластинах диаметром 300 мм: «Пока мы не поставим фабрику 300 мм, нормы 65нм вряд ли станут массово доступны для дизайн-центров», — утверждает Карина Абагян.
За десятилетие, прошедшее с официального объявления о запуске линии 90нм, зеленоградский завод пытался получить господдержку и на освоение более продвинутых технологий. Так, в сентябре 2015 года владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков просил президента России Владимира Путина выделить «Микрону» целевой кредит в 25 млрд рублей, чтобы построить фабрику микросхем с топологией 28 нм. В апреле 2016 «Микрон» и НИИМЭ подали во Внешэкономбанк заявку на получение льготного кредита в 11 млрд рублей на создание производства чипов 55-45 нм.
Обеспечить равный с «Микроном» выпуск микросхем (еще 3 тысячи пластин в месяц) может в ближайшие годы также другой зеленоградский завод — «НМ-Тех», подконтрольный ВЭБ.РФ и унаследовавший производственную линию «Ангстрема-Т» после его банкротства. Его производство, по сведениям источников «Коммерсанта», может быть запущено в 2023 году. С 2021 года предприятие готовится к запуску, там активно набирали персонал, а в марте приступили к закупке кремниевых 200-миллиметровых пластин.