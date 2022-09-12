Обещанного полгода ждут

Государственную поддержку российской электроники и микроэлектроники в создавшейся ситуации также обсуждали на всех уровнях с начала весны. Полгода спустя, в конце августа, правительство в очередной раз объявило о намерениях «пролить денежный дождь» на отрасль электроники.

«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы» , — заявил в конце августа премьер-министр Михаил Мишустин.

Ожидается, что конкретика по «масштабному финансированию отрасли» и новый нацпроект развития электроники до 2030 года будут публично предъявлены в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022» (ранее предполагали, что это произойдёт на Петербургском международном экономическом форуме в июне).