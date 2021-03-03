Имущество банкротящегося завода «Ангстрем-Т» оценено в 8,5 миллиарда рублей — четыре здания, два земельных участка и более тысячи единиц оборудования. Эта оценка почти в пять раз меньше балансовой стоимости (38,2 миллиарда рублей) и в 11 раз меньше суммы претензий основного кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ (97 миллиардов).
Всё имущество предприятия будет реализовано единым лотом на публичных торгах — положение о его продаже в конце января утвердил комитет кредиторов АО «Ангстрем-Т», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ВЭБ.РФ. Вряд ли на актив будет претендовать кто-то кроме ВЭБ.РФ, считает эксперт «Коммерсанта» Иван Покровский. «Госкорпорация планирует получить оборудование „Ангстрем-Т“ и передать его государству для развития отрасли микроэлектроники», — заявляли ранее в ВЭБ.РФ.
В июле прошлого года в рамках процедуры банкротства два здания «Ангстрем-Т» почти за 355 млн рублей уже приобрела компания «НМ-Тех» (по данным системы «Контур-фокус» — это «дочка» ВЭБ.РФ). Был заключён контракт на демонтаж зданий — их снос предусмотрен в рамках проекта по реконструкции площадки «Ангстрем» ОЭЗ «Технополис Москва», утверждённого в июле 2020 года.
При этом «НМ-Тех», по информации Покровского, возобновил работы по сертификации технологических процессов завода, потенциал которых позволяет производить микропроцессоры с топологией 130 и 90 нм. Также недавно компания объявила конкурс на проведение работ в главном производственном здании «Ангстрем-Т» (Георгиевский проспект, дом 7) по устранению протечек на воздуховоде вытяжной системы общей стоимостью в 30 миллионов рублей.
Экс-министр связи РФ Леонид Рейман, основной бенефициар компании до конца 2018 года, также вошёл в реестр кредиторов завода с требованиями на сумму в 424 миллионов рублей. «Смысла в банкротстве не было, и его цели неясны», — заявил Рейман «Коммерсанту». Оценку завода в 8,5 миллиарда рублей он считает заниженной и полагает, что необходимо скорейшее возобновление работы завода.
Банкротство стало следствием невыполненных обязательств «Ангстрем-Т» перед ВЭБ.РФ по кредитной линии на 815 миллионов евро. В 2019 году предприятие перешло под контроль государства.