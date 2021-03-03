Имущество банкротящегося завода «Ангстрем-Т» оценено в 8,5 миллиарда рублей — четыре здания, два земельных участка и более тысячи единиц оборудования. Эта оценка почти в пять раз меньше балансовой стоимости (38,2 миллиарда рублей) и в 11 раз меньше суммы претензий основного кредитора — госкорпорации ВЭБ.РФ (97 миллиардов).

Всё имущество предприятия будет реализовано единым лотом на публичных торгах — положение о его продаже в конце января утвердил комитет кредиторов АО «Ангстрем-Т», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ВЭБ.РФ. Вряд ли на актив будет претендовать кто-то кроме ВЭБ.РФ, считает эксперт «Коммерсанта» Иван Покровский. «Госкорпорация планирует получить оборудование „Ангстрем-Т“ и передать его государству для развития отрасли микроэлектроники», — заявляли ранее в ВЭБ.РФ.

В июле прошлого года в рамках процедуры банкротства два здания «Ангстрем-Т» почти за 355 млн рублей уже приобрела компания «НМ-Тех» (по данным системы «Контур-фокус» — это «дочка» ВЭБ.РФ). Был заключён контракт на демонтаж зданий — их снос предусмотрен в рамках проекта по реконструкции площадки «Ангстрем» ОЭЗ «Технополис Москва», утверждённого в июле 2020 года.