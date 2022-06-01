В числе методов для «снижения нанометров» в производстве Карина Абагян упомянула дезинтеграцию чипа, сделанного на тонких нанометрах, на несколько чипов, которые можно изготовить на разных поколениях технологий — «Например, легко вычленяется аналоговая обработка, почти всегда можно выделить оперативную память, энергонезависимую память — и таким образом из нескольких кусочков создать чип. Это тенденция технологии чиплетов, она пока на рынке идет достаточно плохо, но проблема, наверное, будет преодолена».

Среди других методов — оптимизация системного и пользовательского ПО, переход от аналоговой обработки к цифровой на более поздней стадии работы с данными, изменение архитектуры системы — перенос хранения и обработки из дата-центров на терминальные устройства, использование новой элементной базы (мемристоров, квантовой ЭКБ).

«Чего нам сейчас не хватает как заводу? Много научных исследований и разработок дизайн-центров не адаптировано к нашим технологиям и производственным возможностям, — поделилась Карина Абагян. — Призываю всю аудиторию сотрудничать с нами, адаптироваться под наши технологии и эти технологии развивать. И, конечно, нужно участвовать в международной кооперации — ни одна страна не обеспечивает себя полностью всеми технологиями, и в любых „холодных“ условиях всё равно надо закладывать сотрудничество».

На вопрос слушателя о том, как обстоят дела с технологией 65 нм на «Микроне» — «На сайте Микрона указано, что технология 65 нм „в разработке: проходит квалификацию и освоение в производстве“, это длится уже много лет» — представитель завода ответила, что для полномасштабного запуска этой технологии «Микрону» необходим новый фаб, работающий на пластинах диаметром 300 мм. Существующее производство действует на 200 мм пластинах — для них технологии 65 нм проверялись только на уровне R&D, в качестве подготовки к переходу на пластины 300 мм.

«Таким образом, пока мы не поставим фабрику 300 мм, нормы 65нм вряд ли станут массово доступны для дизайн-центров. Сейчас основная масса пластин у нас выпускается по технологии 180нм» , — подытожила Карина Абагян.