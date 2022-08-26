Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» получил дизайн-центр «Аналоговые Решения». Сейчас предприятие является арендатором завода «Ангстрем» и планирует вложить более 70 миллионов рублей в строительство завода на площадке «Ангстрем» ОЭЗ. На производстве собираются создать около двух десятков рабочих мест — завод будет выпускать микросхемы для современной электронной аппаратуры и бытовой техники.
Дизайн-центр «Аналоговые Решения» специализируется на разработке и производстве полупроводниковых изделий, в том числе кристаллов для СВЧ и ВЧ диодов, быстродействующих транзисторов и диодных матриц, сообщают в ОЭЗ. Перечисленные устройства в составе современной электроники обеспечивают надежность и скорость работы — они эффективны в радио- и метеолокации, а также в применении на сверхвысоких частотах, на которых работают системы ГЛОНАСС, GPS, GSM.
Компания может стать одним из ключевых предприятий, локализованных на зеленоградской площадке «Ангстрем». В перспективе она планирует начать сборку функциональных устройств на базе своих кристаллов. Как утверждают в особой зоне — компания ориентирована на снижение зависимости российской промышленности от импорта полупроводников.
В комментариях к новости многие удивляются, небольшой сумме инвестиций, считая, что за 70 миллионов построить завод для производства электроники нельзя — «только склад для переклеивания этикеток». Параметры запланированной стройки пока неизвестны.
Из 90 резидентов особой экономической зоны столицы более трети — 33 компании — развивают электронную промышленность, по данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Дизайн-центр «Аналоговые Решения» образован в 2018 году и зарегистрирован как микропредприятие с адресом Зеленоград, площадь Шокина, 2, строение 3 (главное здание завода «Ангстрем»). По данным системы «Контур.Фокус», в 2019—2020 годы компания была «спящей», но за 2021 год её баланс вырос с нуля до 20 млн рублей: появился кредит на 18 млн рублей, выручка в 8,3 млн, год завершился с незначительной чистой прибылью. Генеральный директор Юлия Прокопенкова, вступившая в должность с начала 2022 года, до этого руководила и была единственным учредителем калужского ООО «Профробот-М», которое также занимается производством элементов электронной аппаратуры.
В первой половине 2022 года предприятие проводило поиск специалистов для работы в Зеленограде «на новом оборудовании»: инженеров-технологов на участок лазерной обработки, участок фотолитографии и участок термодиффузионных процессов (з/п 60-80 тысяч рублй), начальника производственного участка полупроводниковых кристаллов (100-110 тысяч) — для организации производства полупроводниковых пластин, а также слесаря-наладчика для обслуживание оборудования полупроводникового производства. Иногородним специалистам предлагалась компенсация аренды жилья до 30 тысяч.
В поле зрения СМИ фирма попала впервые именно сейчас, в связи с получением статуса резидента ОЭЗ — собственного сайта или представительств в соцсетях у компании не обнаружено.