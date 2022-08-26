Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» получил дизайн-центр «Аналоговые Решения». Сейчас предприятие является арендатором завода «Ангстрем» и планирует вложить более 70 миллионов рублей в строительство завода на площадке «Ангстрем» ОЭЗ. На производстве собираются создать около двух десятков рабочих мест — завод будет выпускать микросхемы для современной электронной аппаратуры и бытовой техники.

Дизайн-центр «Аналоговые Решения» специализируется на разработке и производстве полупроводниковых изделий, в том числе кристаллов для СВЧ и ВЧ диодов, быстродействующих транзисторов и диодных матриц, сообщают в ОЭЗ. Перечисленные устройства в составе современной электроники обеспечивают надежность и скорость работы — они эффективны в радио- и метеолокации, а также в применении на сверхвысоких частотах, на которых работают системы ГЛОНАСС, GPS, GSM.

Компания может стать одним из ключевых предприятий, локализованных на зеленоградской площадке «Ангстрем». В перспективе она планирует начать сборку функциональных устройств на базе своих кристаллов. Как утверждают в особой зоне — компания ориентирована на снижение зависимости российской промышленности от импорта полупроводников.

В комментариях к новости многие удивляются, небольшой сумме инвестиций, считая, что за 70 миллионов построить завод для производства электроники нельзя — «только склад для переклеивания этикеток». Параметры запланированной стройки пока неизвестны.

Из 90 резидентов особой экономической зоны столицы более трети — 33 компании — развивают электронную промышленность, по данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.