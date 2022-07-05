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Глава «Микрона» Гульнара Хасьянова: «Было бы ошибкой говорить, что „мы поддержим только российского производителя“ и „все разработки должны быть только российскими“» 05.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Глава «Микрона» Гульнара Хасьянова на форуме «Российская электроника» заявила о важности международного сотрудничества для градообразующей зеленоградской отрасли. «Важно не уйти в автаркию, поскольку у нас нет самодостаточного рынка и высоких технологий. Поэтому международное сотрудничество — это для нас важная, стратегическая составляющая регулирования рынка высоких технологий», сказал Хасьянова. Пересказываем её выступление о необходимой стратегии в сфере высоких технологий и развитии телеком-рынка, которому нужны сквозные проекты и налоговые льготы.

Телеком-рынок вырос впятеро

Своё выступление на форуме глава «Микрона» и консорциума «Телекоммуникационные технологии» начала с данных о пятикратном росте закупок телеком-оборудования российских производителей — с 4,5 млрд рублей в 2018 году до 22,7 млрд в 2021-м. Это результат проводимой политики, считает Хасьянова — речь идёт о закупках оборудования из Единого реестра РФ. За это время число позиций в реестре выросло с 300 до 885, и заявок становится всё больше.

Общий рынок телекома в РФ составляет $7 млрд. При этом ведущие мировые производители тратят от $5-7 млрд в год только на исследования и разработки (R&D). Huawei в 2021 году довёл эту цифру до $22 млрд, чтобы уйти от американских технологий (и связанных с ними ограничений) и вывести на мировой рынок продукты только под эгидой Китая.

«Нужна своя стратегия в сфере высоких технологий»

«В таких условиях говорить о том, что «мы поддержим только российского производителя», «все разработки должны быть только российскими»… это было бы ошибкой! — заявила Гульнара Хасьянова. — Давайте просто посчитаем. Сегодня [заместитель министра промышленности и торговли РФ] Василий Викторович [Шпак] уже говорил, что в мире нет стран, кому по силам создать замкнутый цикл производства и потребления, особенно по части высоких технологий, к которым безусловно относятся телеком и микроэлектроника. Здесь рыночная экономика практически отсутствует. Здесь царит экономика протекционизма и влияний.

У США есть определенная стратегия, эта страна очевидно контролирует телеком рынок через объемы инвестиций и того, кто допущен к инвестициям в эту отрасль.

У Китая свой самодостаточный внутренний рынок сбыта, и, благодаря росту потребления на своем рынке, поддерживается цикл инвестиций в высокие технологии.

У нас с вами нет ни достаточного объема инвестиций, ни достаточного объема рынка. Соответственна нужна своя стратегия в сфере высоких технологий, которая будет создаваться с пониманием того, что на небольшом внутреннем рынке мы концентрируем усилия на формировании спроса в тех направлениях, в тех технологиях и у тех производителей, которые обеспечивают возможность рецикла инвестиций и/или обладают экспортной составляющей. Это очень сложно наладить, особенно, учитывая то, что у нас нет специалистов по регулированию рынка. Все регулирование рынка, которое у нас было за последние 30 лет, это у нас было в рамках ВТО, когда мы отдавали свой рынок другим игрокам.

Сейчас необходимо перезапустить регулирование внутреннего рынка, формировать специалистов по его регулированию, запустить механизм сквозных проектов, обеспечить унификацию технических требований от государственных заказчиков, что приведет к унификации оборудования, к унификации электронных компонентов. Плюс меры по запуску формирования спроса".

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Телекому нужны сквозные проекты и налоговые льготы

Глава «Микрона» настоятельно попросила представителей правительства «дожать тему» запуска сквозных проектов, наполнив их финансированием — замыкающее цепочку нормативных актов постановление правительства 1619 должно обеспечить субсидии для заказчика, «который по факту финансирует всю эту историю, запуская цикл инвестиций у производителя аппаратуры, и у разработчика электронных компонентов».

«Приостановка запуска „сквозных проектов“ смерти подобна для разработчиков аппаратуры, которые сейчас сделают инвестиции, получат господдержку, но при этом их работа может оказаться не поддержана ключевыми заказчиками», — подчеркнула Гульнара Хасьянова. По её словам, уже разработанные в 2021 году сквозные проекты оказались заморожены — нужно, «чтобы их отпустили».

Второе настойчивое пожелание — налоговые льготы для телеком-производителей, которые было предложено учесть в Налоговом кодексе. «Мы подали регуляторам свои предложения, пожалуйста, обратите внимание», — отметила Хасьянова.

Внести поправки в Налоговый кодекс сейчас невозможно, но в 2023 году правительство «будет двигаться в эту сторону», пообещал Василий Шпак из Минпромторга. Что касается сквозных проектов, их развитие после после 24 февраля 2022 было пересмотрено и несколько раз обсуждалось с отраслью, в том числе и идея льготного кредитования, сообщил Андрей Заренин из Минцифры. «По сквозным проектам решение будет в самое ближайшее время», — заверил он и добавил, что доклад председателю правительства по теме сквозных проектов назначен на начало июля.

Правила создания и управления сквозными проектами в радиоэлектронике, которые могут претендовать на государственные субсидии, были разработаны в октябре 2021 года.

Форум «Российская электроника» прошёл 28 июня 2022 года, его организовала газета «Ведомости» совместно с Минцифры РФ. Мероприятие состоялось только в офлайн-формате.

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Метки:
микроэлектроника, электроника, хайтек, хасьянова гульнара, Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод Микрон
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
7 часов назад
"А Вы друзья как не садитесь всё в музыканты не годитесь". "Разрушим всё до основанья, а затем..." ни хрена не построим, но распилим.
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