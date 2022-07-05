«Нужна своя стратегия в сфере высоких технологий»

«В таких условиях говорить о том, что «мы поддержим только российского производителя», «все разработки должны быть только российскими»… это было бы ошибкой! — заявила Гульнара Хасьянова. — Давайте просто посчитаем. Сегодня [заместитель министра промышленности и торговли РФ] Василий Викторович [Шпак] уже говорил, что в мире нет стран, кому по силам создать замкнутый цикл производства и потребления, особенно по части высоких технологий, к которым безусловно относятся телеком и микроэлектроника. Здесь рыночная экономика практически отсутствует. Здесь царит экономика протекционизма и влияний.

У США есть определенная стратегия, эта страна очевидно контролирует телеком рынок через объемы инвестиций и того, кто допущен к инвестициям в эту отрасль.

У Китая свой самодостаточный внутренний рынок сбыта, и, благодаря росту потребления на своем рынке, поддерживается цикл инвестиций в высокие технологии.

У нас с вами нет ни достаточного объема инвестиций, ни достаточного объема рынка. Соответственна нужна своя стратегия в сфере высоких технологий, которая будет создаваться с пониманием того, что на небольшом внутреннем рынке мы концентрируем усилия на формировании спроса в тех направлениях, в тех технологиях и у тех производителей, которые обеспечивают возможность рецикла инвестиций и/или обладают экспортной составляющей. Это очень сложно наладить, особенно, учитывая то, что у нас нет специалистов по регулированию рынка. Все регулирование рынка, которое у нас было за последние 30 лет, это у нас было в рамках ВТО, когда мы отдавали свой рынок другим игрокам.

Сейчас необходимо перезапустить регулирование внутреннего рынка, формировать специалистов по его регулированию, запустить механизм сквозных проектов, обеспечить унификацию технических требований от государственных заказчиков, что приведет к унификации оборудования, к унификации электронных компонентов. Плюс меры по запуску формирования спроса".