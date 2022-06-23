Из «Элемента» в «Кибертех» — зеленоградской электронике меняют структуру 23.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Новая дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — «Кибертех» — объединит компании в сфере микроэлектроники, производства оборудования и т. п. В неё может войти доля «Ростеха» в компании «Элемент», активами которой три года назад стали зеленоградские «Микрон», НИИМЭ и «Ангстрем». Как и тогда, новая структура создаётся ради решения актуальных задач — сегодня это импортозамещение критической инфраструктуры госпредприятий, привлечение господдержки и регулирование в области микроэлектроники и ИТ.

Что такое «Кибертех»

Акционерное общество «Кибернетические технологии» с уставным капиталом 100 миллионов рублей создано «Ростехом» в конце марта с основным видом деятельности — управление холдинг-компаниями (по данным системы «Контур.Фокус»). Возглавил новую структуру бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов.

По словам двух собеседников РБК, знакомых с планами «Кибертеха», холдинг должен объединить активы «Ростеха», а также «других государственных или частных компаний в сфере микроэлектроники, фотоники, ИТ, телекоммуникационных и сетевых технологий»

«Предполагается, что „Кибертех“ будет заниматься проектами по импортозамещению элементов критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, финансовых, энергетических и ряда других компаний), оборудования, программного обеспечения и кибербезопасности, а также привлекать господдержку и обеспечивать необходимое регулирование в области микроэлектроники и ИТ», — пишет РБК со ссылкой на одного из своих собеседников.

Представитель «Ростеха» заявил, что «перекомпоновка активов корпорации происходит исключительно под решение наиболее актуальных задач».

Почти все компании, которые могут войти в «Кибертех», прямо или косвенно на 100% принадлежат «Ростеху». С «Элементом» ситуация другая — это совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» (владеют по 50%), которое объединило их активы в области микроэлектроники. Представитель АФК «Система» отказал РБК в комментариях.

Читайте также
Зачем нужен «Элемент» — микроэлектронный гигант, объединивший «Микрон» и «Ангстрем» под эгидой государства
Комментарии экспертов

Создание крупной госструктуры может создать на рынке перекос в привлечении специалистов: госкомпании получат большие возможности и ресурсы, но об интересах небольших компаний тоже не стоит забывать — такое мнение высказал РБК министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Он также отметил, что министерство поддерживает консолидацию усилий на базе сильного игрока «с учетом текущих условий».

«Если у „Кибертеха“ действительно есть планы по созданию или пересборке еще „живых“ предприятий, способных заняться производством электроники в новых условиях, то такой холдинг полного цикла был бы полезен», — приводит РБК мнение другого эксперта, директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председателя совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николая Комлева.

«Если до санкций отдельные предприятия электроники могли встраиваться в мировые производственные цепочки или приобретать на мировом рынке необходимые компоненты, материалы и оборудование, то сейчас они оказались выкинутыми из цепочек. Возникла потребность в срочном выстраивании таких цепочек внутри страны или на новых рынках. Без этого бизнес станет совсем нерентабельным, а то и невозможным», — говорит Комлев.

Также «неординарных решений», по словам эксперта, требуют внешняя логистика и вопросы оплаты, и один из способов — «консолидировать заказы и спрятаться за спину крупных госкорпораций. Однако помимо плюсов вариант консолидации заказов будет нести также риски вторичных санкций.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микроэлектроника, электроника, хайтек, ростех, шадаев максут, Ангстрем, Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод Микрон
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
У пары зеленоградских уток-огарей 14 птенцов — размер выводка год от года увеличивается Жизнь
Фестиваль «Менделеев» для школьников и студентов — в усадьбе Боблово 25 и 26 июня Афиша
Поликлиника в 9 микрорайоне отжала себе территорию — вокруг неё ставят забор, который захватит большой зелёный участок Истории
Московский проспект перекрыли после серьезной аварии Новости
Из «Элемента» в «Кибертех» — зеленоградской электронике меняют структуру Хайтек
«Центр компьютерного обучения» приглашает детей и подростков на бесплатные летние IT-интенсивы Новости
Сражения и победы Константина Рокоссовского, памятник которому стоит в зеленоградском парке Победы Истории
«Наступило лето 1941-го — война, но мы считали, что к нам в Крюково она не придет…» Книгу воспоминаний ветеранов — детей войны издали зеленоградские библиотеки Истории
Бывшего руководителя зеленоградского отделения фонда «Городские проекты» Илью Селиверстова оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии и экстремизм. Возможно, чтобы не дать ему участвовать в выборах Истории
Префектура опровергла собственную новость об отключении горячей воды в мае Новости
Летящего журавля из тысячи свечей зажгли в парке Победы на рассвете 22-го июня Жизнь
Полиция не стала искать «живодёра», списав кровавые следы на конфликты между кошками Истории
Участок под застройку во 2-м микрорайоне готов для выбора инвестора. Какие дома там могут построить и почему квартиры в них с большой вероятностью будут дорогими Истории
Машины свободно разъезжают по пешеходной площади Юности. А зеленоградские чиновники ничего не делают и спокойно ждут наезда Истории
Премьера фильма ужасов Люка Бессона «Проклятие Артура». 26 июня в кинотеатре «Синема Парк Зеленопарк» Афиша
В АБИТ-РосНоу прошел восьмой молодежно-образовательный студенческий форум «Зеленые кадры в цифровой трансформации» Партнерский материал
Четырех котят спасла из запертого помещения жительница 14-го микрорайона Истории
Шестиэтажный торт из роллов упал на площади Юности Жизнь
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Полиции разрешили составлять протоколы о нарушении тишины. Что теперь будет? Истории
Перехода на цифровые паспорта пока не будет — дорого, не хватает чипов и пластика Хайтек
Лесные детские площадки и пикниковые точки обновляют по всему городу. Вот где и что делают Истории
Начинаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2022» — актуальная, полезная и интересная информация для абитуриентов Истории
Качество воды в Школьном и Чёрном озере пришло в норму — теперь там можно купаться Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру