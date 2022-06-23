Новая дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — «Кибертех» — объединит компании в сфере микроэлектроники, производства оборудования и т. п. В неё может войти доля «Ростеха» в компании «Элемент», активами которой три года назад стали зеленоградские «Микрон», НИИМЭ и «Ангстрем». Как и тогда, новая структура создаётся ради решения актуальных задач — сегодня это импортозамещение критической инфраструктуры госпредприятий, привлечение господдержки и регулирование в области микроэлектроники и ИТ.
Акционерное общество «Кибернетические технологии» с уставным капиталом 100 миллионов рублей создано «Ростехом» в конце марта с основным видом деятельности — управление холдинг-компаниями (по данным системы «Контур.Фокус»). Возглавил новую структуру бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов.
По словам двух собеседников РБК, знакомых с планами «Кибертеха», холдинг должен объединить активы «Ростеха», а также «других государственных или частных компаний в сфере микроэлектроники, фотоники, ИТ, телекоммуникационных и сетевых технологий»
«Предполагается, что „Кибертех“ будет заниматься проектами по импортозамещению элементов критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, финансовых, энергетических и ряда других компаний), оборудования, программного обеспечения и кибербезопасности, а также привлекать господдержку и обеспечивать необходимое регулирование в области микроэлектроники и ИТ», — пишет РБК со ссылкой на одного из своих собеседников.
Представитель «Ростеха» заявил, что «перекомпоновка активов корпорации происходит исключительно под решение наиболее актуальных задач».
Почти все компании, которые могут войти в «Кибертех», прямо или косвенно на 100% принадлежат «Ростеху». С «Элементом» ситуация другая — это совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» (владеют по 50%), которое объединило их активы в области микроэлектроники. Представитель АФК «Система» отказал РБК в комментариях.
Создание крупной госструктуры может создать на рынке перекос в привлечении специалистов: госкомпании получат большие возможности и ресурсы, но об интересах небольших компаний тоже не стоит забывать — такое мнение высказал РБК министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Он также отметил, что министерство поддерживает консолидацию усилий на базе сильного игрока «с учетом текущих условий».
«Если у „Кибертеха“ действительно есть планы по созданию или пересборке еще „живых“ предприятий, способных заняться производством электроники в новых условиях, то такой холдинг полного цикла был бы полезен», — приводит РБК мнение другого эксперта, директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председателя совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николая Комлева.
«Если до санкций отдельные предприятия электроники могли встраиваться в мировые производственные цепочки или приобретать на мировом рынке необходимые компоненты, материалы и оборудование, то сейчас они оказались выкинутыми из цепочек. Возникла потребность в срочном выстраивании таких цепочек внутри страны или на новых рынках. Без этого бизнес станет совсем нерентабельным, а то и невозможным», — говорит Комлев.
Также «неординарных решений», по словам эксперта, требуют внешняя логистика и вопросы оплаты, и один из способов — «консолидировать заказы и спрятаться за спину крупных госкорпораций. Однако помимо плюсов вариант консолидации заказов будет нести также риски вторичных санкций.