Что такое «Кибертех»

Акционерное общество «Кибернетические технологии» с уставным капиталом 100 миллионов рублей создано «Ростехом» в конце марта с основным видом деятельности — управление холдинг-компаниями (по данным системы «Контур.Фокус»). Возглавил новую структуру бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов.

По словам двух собеседников РБК, знакомых с планами «Кибертеха», холдинг должен объединить активы «Ростеха», а также «других государственных или частных компаний в сфере микроэлектроники, фотоники, ИТ, телекоммуникационных и сетевых технологий»

«Предполагается, что „Кибертех“ будет заниматься проектами по импортозамещению элементов критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, финансовых, энергетических и ряда других компаний), оборудования, программного обеспечения и кибербезопасности, а также привлекать господдержку и обеспечивать необходимое регулирование в области микроэлектроники и ИТ», — пишет РБК со ссылкой на одного из своих собеседников.

Представитель «Ростеха» заявил, что «перекомпоновка активов корпорации происходит исключительно под решение наиболее актуальных задач».

Почти все компании, которые могут войти в «Кибертех», прямо или косвенно на 100% принадлежат «Ростеху». С «Элементом» ситуация другая — это совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» (владеют по 50%), которое объединило их активы в области микроэлектроники. Представитель АФК «Система» отказал РБК в комментариях.