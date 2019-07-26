Госкорпорация «Ростех» и АФК «Система» создали объединённую компанию в сфере микроэлектроники — «Элемент». В новую компанию перешли почти два десятка предприятий отрасли, в том числе несколько зеленоградских микроэлектронных компаний. В новой структуре дочерней компании АФК «Система» «РТИ-Микроэлектроника» принадлежит 50% + 1 акция, а «Ростеху» и его «дочке» компании «Росэлектроника» — 50% -1 акция. Совет директоров компании возглавит вице-премьер Юрий Борисов.

«Росэлектроника» передала в новое предприятие, в частности, зеленоградские ЦКБ «Дейтон» и 25% компании «Ангстрем». АФК «Система» со своей стороны внесла акции компаний, входящих в группу «Микрон», НИИМЭ, а также 11% доли в «Ангстреме». Одним из ключевых активов в рамках сделки является завод «Микрон».

Соглашение между АФК «Система» и «Ростехом», предусматривающее создание объединенной компании, было подписано ещё в июне 2017 года. Предполагалось, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2018 года. Однако в конце 2017 года стало известно, что стороны заморозили проект из-за судов АФК «Система» с «Роснефтью». После урегулирования судебных споров переговоры «Ростеха» и «Системы» были возобновлены, а в апреле этого года Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку.

Юрий Борисов отмечает, что создание «Элемента» должно стать важным шагом на пути решения проблем, накопившихся в отрасли. «В идеале мы хотели бы создать единую производственную компанию, я имею в виду, „Ангстрем“ и „Микрон“. Всё в истории повторяется. Когда-то это был научный центр в Зеленограде» , — сказал он.

Объединение микроэлектронных предприятий — это верное решение, так как для развития этой отрасли нужны значительные инвестиции, которые не под силу разрозненным предприятиям, а также общие для всех предприятий НИОКР, сказал председатель совета директоров «Микрон» и генеральный директор НИИМЭ Геннадий Красников. По его словам, в «Элементе» будет создано три крупных блока — разработка технологий и изделий, создание материалов и микроэлектронных компонентов и, собственно, производство. Новый «Элемент» должен обеспечить синергию от взаимодействия между компаниями, преодолеть проблему дублирования разработок, увеличить экспорт и повысить уровень экономической эффективности всей отрасли.

На пресс-конференции, посвящённой итогам 2018 года, генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова сообщила, что на предприятии уже сейчас прорабатывается схема реализации синергетического взаимодействия между компаниями, входящими в «Элемент». По её мнению, такое развитие взаимоотношений позволит восстановить цепочку по производству аппаратуры для коммерческих рынков.