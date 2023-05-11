Зеленоградский предприниматель организует реставрацию знакомой многим ещё с детства скульптуры оленей, которая многие десятилетия стояла между корпусом 501 и улицей Юности. А префектура обещает вернуть её на место.

По воспоминанию местных жителей, этой скульптуре около 45 лет (на фото — 1984 год), она почти ровесник Зеленограда. У оленя уже давно обломали рога, а в последнее время отламывали и уши — «Жилищник» никак не мог их восстановить. В конце апреля детскую площадку, рядом с которой стояла скульптура, начали капитально ремонтировать — демонтировали и оленей.

При этом один зеленоградский предприниматель вызвался отреставрировать оленей — он уже договорился со скульптором. Вчера оленей вывезли для реставрации — скульптор начнёт реставрацию после 15 мая.

А после благоустройства детской площадки оленей вернут на место, сообщил «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин. При этом в схеме работ по благоустройству детской площадки значится «Топиарная фигура Олень» — это ландшафтная фигура из искусственной травы. Такие фигуры стоят недешево (олень около 160 тысяч рублей) и уже доказали свою непрактичность при установке рядом с детскими площадками. Сохраняются ли планы по её установке, непонятно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру.