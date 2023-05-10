Детский сад в 10-м микрорайоне могут закрыть из-за недобора детей. Но запись в него уже закрыта 10.05.2023 ZELENOGRAD.RU

О возможном закрытии детсада в корпусе 1004А (он относится к школе 1528) сообщила читательница «Зеленоград.ру» Мария. Ей сказали об этом другие родители и воспитатели, а также, по её словам, в саду на 15 мая назначили собрание по этому вопросу. Если детсад закроют, ходить придётся в сад в 9-й микрорайон. При этом родители утверждают, что запись в этот детсад уже закрыта.

Перевод детей в другие детсады приведет не только к менее удобной дороге, но и к переполненности групп, считают родители: «Как наши дети будут одеваться на прогулку по полчаса и вспотевшие выходить на мороз, похоже, никого не волнует». Аргумент о недоборе детей на фоне закрытой записи не кажется им убедительным: «Помещение садика нужно под какие-то нужды, [раз запись закрыта, то] всё уже давно решили», комментируют в соцсетях.

Родители сообщают о закрытии и других детсадов. Детсад в корпусе 1119 собираются закрыть по той же причине в следующем году, пишет Яна, хотя запись в него идёт. Закрыли из-за недобора детсады в корпусе 205Б и 1218 — теперь помещение пустует, рассказали Маруся и Елена. У Юлии есть информация о закрытии детсада в 1-м микрорайоне.

Детей из закрытых детсадов переводят в другие корпуса. «Там группы по 30 с лишним человек, даже кроваток в спальне не хватает», рассказала Маруся. В детсаду в корпусе 442А группы по 38 человек, говорит Екатерина.

Одни родители говорят, что в старом городе детей действительно не хватает, но другие при этом утверждают, что в детсады нового города, наоборот, большая очередь. А новые детсады строят уже после заселения новых районов (только что достроили второй детсад в 17-м, а первый в «Зеленом парке» не успеют построить до заселения)

Некоторые родители предполагают, что причина недобора в ужесточении требований к месту регистрации детей. Хотя в областных поселениях, граничащих с Зеленоградом, пытаются решить проблему мест в детских садах (восстанавливают детсад в Голубом, строят в ЖК «Новый Зеленоград»), но, похоже, всё ещё не успевают за спросом.

Официальной информации о закрытии детсадов нет — родители вынуждены обмениваться слухами. Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в департамент образования по этому вопросу.

Если у вас есть информация по этой теме, пожалуйста, напишите в редакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
детский сад, микрорайон 10, Корпус 1004А
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