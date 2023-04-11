Достроен второй детский сад в 17-м микрорайоне 11.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Завершено строительство второго детского сада на 250 мест в 17-м микрорайоне — он находится внутри жилой застройки, рядом с первым детсадом и школой. Ввести здание в эксплуатацию планируют уже в апреле-мае.

Недавно на объект было выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов. В здании два этажа, оно состоит из нескольких прямоугольных блоков. Ячейки изолированы друг от друга и принадлежат каждой отдельной детской группе. В каждой группе устроена игровая и спальня, разделенные перегородкой, раздевалка, буфет, туалет. В здании также предусмотрены помещения для занятий, медицинский кабинет, пищеблок. На территории детсада — веранды, игровые площадки и спортивная площадка. В отделке фасада применена теплоизоляционная композиционная система с наружным штукатурным слоем двух цветов с витражным остеклением и оконными проемами.

Первый построенный в 17-м микрорайоне детсад на 220 мест вошел в состав зеленоградской школы №1150.

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Метки:
детский сад, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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