Завершено строительство второго детского сада на 250 мест в 17-м микрорайоне — он находится внутри жилой застройки, рядом с первым детсадом и школой. Ввести здание в эксплуатацию планируют уже в апреле-мае.

Недавно на объект было выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов. В здании два этажа, оно состоит из нескольких прямоугольных блоков. Ячейки изолированы друг от друга и принадлежат каждой отдельной детской группе. В каждой группе устроена игровая и спальня, разделенные перегородкой, раздевалка, буфет, туалет. В здании также предусмотрены помещения для занятий, медицинский кабинет, пищеблок. На территории детсада — веранды, игровые площадки и спортивная площадка. В отделке фасада применена теплоизоляционная композиционная система с наружным штукатурным слоем двух цветов с витражным остеклением и оконными проемами.

Первый построенный в 17-м микрорайоне детсад на 220 мест вошел в состав зеленоградской школы №1150.