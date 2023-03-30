Детский сад начали строить в новом зеленоградском микрорайоне «Зеленый парк». Причем ещё до появления первых жильцов 30.03.2023 ZELENOGRAD.RU

В строящемся микрорайоне в бывшей промзоне ЦИЭ (он находится рядом с 17-м и 20-м микрорайонами) еще не сданы первые жилые дома, но строить детсад уже начали. В этом его отличие от соседнего 17-го микрорайона — там сначала построили жильё, а потом уже детсад и школу.

Дошкольное учреждение на 250 мест будет с бассейном и многофункциональным физкультурным залом с раздвижной трансформируемой перегородкой. И, конечно, со всеми прочими необходимыми помещениями.

«Для наших детских садов мы используем лучший мировой опыт в архитектуре, психологии и педагогике, — анонсирует строительство застройщик ПИК. — Интерьеры мы оформляем приятными на ощупь материалами, варьируем формы, объемы, цвета и фактуры. В холлах детских садов просторные атриумы с двумя рядами окон, где проходят праздники, а перед Новым годом — стоят огромные наряженные ёлки. На площадках есть не только обычные навесы и качели, но и элементы для развития, экспериментов и активных игр. В отделке мы избегаем ярких цветовых пятен, чтобы дети не отвлекались и могли лучше концентрироваться. Окна игровых и спален выходят на территорию сада, а не на улицу, чтобы снизить шум. За счёт больших окон мы максимально освещаем помещения, где дети проводят большую часть дня»

ПИК планирует достроить здание весной-летом 2025 года. Передаст ли инвестор и этот детсад городу, пока неизвестно. Также в ЦИЭ построят школу на 550 учеников — окончание стройки запланировано осенью 2025 года.

Между тем, заселение первого дома в новом микрорайоне ПИК анонсирует раньше — в середине 2024 года. То есть, даже в лучшем случае, пойти в детсад в своём районе первые жители смогут через год после заселения. Значит родителям по-прежнему придется водить детей в соседние районы, а зачастую — отвозить их на машине, увеличивая утренние пробки. Почему московские власти до сих пор не могут обязать застройщиков готовить социальную инфраструктуру до заселения, непонятно.

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Ещё один детсад строят неподалёку — в 17-м микрорайоне — его планируют сдать в июне и могут открыть в сентябре, если здание быстро передадут департаменту образования. В строящемся детсаду тоже 250 мест. Первый построенный в 17-м микрорайоне детсад на 220 мест вошел в состав зеленоградской школы №1150.

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Метки:
детский сад, микрорайон циэ ("зеленый парк")
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Детский сад начали строить в новом зеленоградском микрорайоне «Зеленый парк». Причем ещё до появления первых жильцов Новости
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