Детский сад на 100 воспитанников построили в ЖК «Мелодия леса» в 2017 году. Его передали муниципальным властям только в 2022-м. Здание пустует около трех лет и нуждается в хорошем ремонте. Но дело сдвинулось: объявлен конкурс на ремонт, после чего детсад откроют — планируют сделать это в октябре-декабре.

Детсады в Голубом строили частные инвесторы. Здание в ЖК «Мелодия леса» после достройки передали коммерческой сети «Маленькая страна». Частный детсад проработал какое-то время и закрылся. В 2020-м стал государственным другой детсад в Голубом — в ЖК «Первый Зеленоградский». Жители условной деревни, живущие в многоэтажных домах, добивались этого несколько лет. А детсад в «Мелодии леса» так и стоял пустым. Бюджетным он стал в 2022 году, здание передали в муниципальную собственность городского округа Солнечногорск. Управляет им МБДОУ №3 — детсад, расположенный в «Первом Зеленоградском», это их второе здание.

В смете ремонта — замена полов, окон, полотков, дверей, ремонт фасада, кровли, очистка канализации, отопления, ремонт вентиляции и другие работы, которые в целом оцениваются в 32 миллиона рублей. Зданию требуется хороший полноценный ремонт, рассказали «Зеленоград.ру» в администрации МБДОУ. Оно не эксплуатировалось несколько лет, а арендаторы здание не ремонтировали. В документах закупки указан плановый срок окончания работ — 15 мая. Учитывая приемку и последующие формальности, реалистичные сроки открытия детского сада — 4-й квартал этого года, то есть с октября до декабрь, отметили в администрации.