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Детский сад на 200 мест в деревне Голубое стал государственным. Жители добивались этого несколько лет 10.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Первый бюджетный детский сад появился в деревне Голубое. Его обещают открыть к концу года. На днях солнечногорская администрация подписала концессионное соглашение с застройщиком о передаче построенного им в Голубом детсада на баланс города. Взамен с компании сняли обязательство строить за свой счёт школу.

Новый детский сад современной планировки расположен в жилом комплексе «Первый Зеленоградский» рядом с Пятницким шоссе, застройщик — «Сибпромстрой». В ближайшее время городская администрация пообещала купить для дошкольного учреждения мебель и необходимое оборудование.

До сих пор в Голубом были только частные детские сады стоимостью от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц. Ближайший муниципальный детский сад находится в Андреевке, и он переполнен.

Деревня Голубое сейчас — это частные жилые дома и многоэтажки нескольких жилых комплексов. Официальные данные по численности населения, судя по открытым источникам, не обновлялись с 2010 года. По неофициальным подсчётам местных жителей в Голубом живёт около 30 тысяч человек.

При застройке посёлка многоэтажками жильцам обещали муниципальные детские сады, на что многие купились, но при заселении получили дорогие частные сады. В 2017 и 2018 годах местные жители писали петиции с требованием построить бюджетные образовательные учреждения, солнечногорская администрация пыталась договориться с застройщиками о бесплатной передаче городу детских садов, однако компании отказывались от такого предложения.

Также тяжело продвигалось в Голубом дело со школой. Недавно солнечногорская администрация объявила, что строительство современной общеобразовательной школы начнётся в следующем году. Сейчас говорят, что это будет школа на 1375 мест, до этого число несколько раз менялось и было меньше. Дату сдачи объекта тоже называли разную — то 2022 год, то 2023-й.

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Метки:
детский сад, образование и обучение, голубое
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