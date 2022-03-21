Строительство новой школы на 1375 мест в поселке Голубое началось — подрядчик, концерт «Крост», приступил к подготовке строительной площадки. Кроме того, вблизи школы будет построен новый детский сад.
Четырёхэтажная школа станет одной из самых больших в округе (здание 18 тысяч кв.м. на участке почти три гектара). Наполняемость классов — не более 25 учеников. Дети будут учиться только в одну смену. Срок строительства — до 2024 года, обещает областное министерство строительства.
Отмечается, что подрядчик владеет такими технологическими решениями, благодаря которым «типовые узлы и элементы будущей школы будут произведены в заводских условиях, что обеспечит высокую скорость возведения объекта и качество».
Застройщик жилого комплекса «Зеленоградский» обещал построить среднюю школу ещё в 2017 году. Но вместо этого построил платную парковку, и местные власти ничего не могли сделать.
Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы добиться строительства школы в поселке, поскольку детей приходилось возить в Андреевку и Зеленоград. Решение о строительстве правительство области приняло в начале 2020 года, однако конкурс на поиск подрядчика объявило только в декабре 2021.