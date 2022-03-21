Строительство новой школы на 1375 мест в поселке Голубое началось — подрядчик, концерт «Крост», приступил к подготовке строительной площадки. Кроме того, вблизи школы будет построен новый детский сад.

Четырёхэтажная школа станет одной из самых больших в округе (здание 18 тысяч кв.м. на участке почти три гектара). Наполняемость классов — не более 25 учеников. Дети будут учиться только в одну смену. Срок строительства — до 2024 года, обещает областное министерство строительства.