Для строительства школы в Голубом выделили деньги и начали искать подрядчика. Если все сроки будут выдержаны, то то уже к концу 2023 года школа на 1375 человек может быть введена в эксплуатацию. Сроки постройки долгожданной школы сдвигали уже несколько раз.

Конкурс, включающий в себя весь комплекс работ от инженерных изысканий до строительства и поставки оборудования, объявила администрация солнечногорского округа. Максимальная цена контракта определена в 1,621 млрд рублей.

Срок выполнения указан 21 месяц, то есть, если в феврале контракт с застройщиком будет подписан, то уже к концу 2023 года школа может быть введена в эксплуатацию. Правда, это не значит, что в ней сразу начнутся занятия. С учёбой, возможно, придётся подождать до сентября 2024.

Техническое задание предусматривает, что вместимость 4-х этажной школы рассчитывается для обучения только в одну смену. Наполняемость классов — не более 25 учеников. Количество учащихся в начальной школе (I ступень, 1-4 классы) — 500 учеников (25 учеников х 4 класса х 5 параллелей), в основной и старшей школе (5-11 классы) — 875 учеников.

Долгожданная школа была фактически выстрадана жителями Голубого. Застройщик жилого комплекса «Зеленоградский», возле которого и будет вестись стройка, обещал построить ее еще в 2017 году. Но вместо этого построил парковку. Жители требовали обещанного строительства дорог, школы, детских садов, нормальной работы общественного транспорта, выходя на митинги, писали письма в инстанции — от района до президента РФ, обращались в Министерство строительства. Под обращениями собирали по несколько тысяч подписей.

Сроки строительства школы переносились несколько раз. В 2021 году администрация обещала построить школу в 2025 году, однако теперь перспектива, что дети из Голубого будут ходить в школу по соседству, а не ездить в Зеленоград и Андреевку, стала более отчетливой.