Муниципальный детсад на 190 мест строится в жилом комплексе «Новый Зеленоград» возле Кутузовского шоссе, рядом с 23-м микрорайоном Зеленограда и деревней Рузино. Он рассчитан на восемь групп, в том числе ясельных. Достроят его примерно через год.
Застройщик ЖК получил разрешение на строительство детсада в ноябре, но работы начались раньше. Сейчас уже строят перекрытия третьего этажа здания. По планам, строительные работы должны завершиться в конце 2022 года. Новый детсад создаст около 50-ти рабочих мест.
Это будет трехэтажное здание с разноцветным фасадом. Группы распределят по возрасту: ясельные 1,5-3 года, младшие и средние дошкольные 3-5 лет, подготовительные 6-7 лет. Помещения для каждой группы рассчитаны на 20-25 детей. Запроектированы необходимые помещения, включая музыкальный и гимнастический зал, кабинеты для учебных занятий, кабинеты психолога и логопеда.
Площадь прилегающей к зданию территории составит более двух тысяч квадратных метров, сообщает Ikon Development (застройщик). Спортивные и игровые площадки будут отделены между собой живыми изгородями. Также организуют места для спокойного отдыха. На открытых площадках сделают теневые навесы с современными павильонами для отдыха и различные архитектурные формы.
Сейчас в ЖК работает частный детский сад (вернее, детский развивающий центр). Застройщик компенсирует жителям большую часть затрат на оплату — 70% от стоимости. Это обязательство длится до момента готовности муниципального детсада.
Также в «Новом Зеленограде» планируют построить две школы на 2650 мест, еще четыре детсада и поликлинику. Школу планируется начать строить в 2023 году, с остальным ясности сейчас нет.