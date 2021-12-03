Застройщик ЖК получил разрешение на строительство детсада в ноябре, но работы начались раньше. Сейчас уже строят перекрытия третьего этажа здания. По планам, строительные работы должны завершиться в конце 2022 года. Новый детсад создаст около 50-ти рабочих мест.

Это будет трехэтажное здание с разноцветным фасадом. Группы распределят по возрасту: ясельные 1,5-3 года, младшие и средние дошкольные 3-5 лет, подготовительные 6-7 лет. Помещения для каждой группы рассчитаны на 20-25 детей. Запроектированы необходимые помещения, включая музыкальный и гимнастический зал, кабинеты для учебных занятий, кабинеты психолога и логопеда.

Площадь прилегающей к зданию территории составит более двух тысяч квадратных метров, сообщает Ikon Development (застройщик). Спортивные и игровые площадки будут отделены между собой живыми изгородями. Также организуют места для спокойного отдыха. На открытых площадках сделают теневые навесы с современными павильонами для отдыха и различные архитектурные формы.