Проект муниципального детского сада на 190 мест в ЖК «Новый Зеленоград» на Кутузовском шоссе получил положительное заключение экспертизы, архитектурно-градостроительный облик здания и прилегающей территории тоже согласован. Теперь застройщик IKON Development проведет тендер на выбор генерального подрядчика для строительства.

Предполагается возведение яркого трехэтажного здания (плюс еще один подземный этаж) площадью 1300 квадратов с «индивидуальным дизайном». Как сообщается на сайте ЖК, на фасадах детсада «найдут отражение все краски природы», эти цветовые решения должны положительно воздействовать на детей.