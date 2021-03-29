Проект муниципального детского сада на 190 мест в ЖК «Новый Зеленоград» на Кутузовском шоссе получил положительное заключение экспертизы, архитектурно-градостроительный облик здания и прилегающей территории тоже согласован. Теперь застройщик IKON Development проведет тендер на выбор генерального подрядчика для строительства.
Предполагается возведение яркого трехэтажного здания (плюс еще один подземный этаж) площадью 1300 квадратов с «индивидуальным дизайном». Как сообщается на сайте ЖК, на фасадах детсада «найдут отражение все краски природы», эти цветовые решения должны положительно воздействовать на детей.
Площадь прилегающей территории — более 2 тысяч кв.м., здесь соорудят восемь игровых площадок с развивающими комплексами, они будут отделены друг от друга живой изгородью. Также на территории установят павильоны для отдыха и архитектурные формы.
В июле 2020 года сообщалось, что детский сад построят в 2022 году. Сдвинулись ли эти сроки, неизвестно.
Здание детсада будет расположено рядом с корпусами 8 и 9. Сейчас в ЖК работает частный детский сад, причем застройщик компенсирует жителям большую часть затрат на оплату — так стоимость на одного ребенка в месяц составляет восемь тысяч рублей. Также планируется строительство школы на 1325 мест: в инстаграме застройщика говорится, что в настоящее время готовится тендер на проектирование здания, а старт работ намечен на 2023 год.