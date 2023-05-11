Чиновники опровергли слухи о закрытии детсада в 10-м микрорайоне. А таинственное родительское собрание внезапно отменили 11.05.2023 ZELENOGRAD.RU

О планах по закрытию детсада заговорили в начале мая, когда родителей пригласили 15 мая на общее собрание. Просили быть обязательно, но про тему собрания не говорили. Поползли слухи, что детсад закрывают, якобы из-за недобора детей. Об этой версии родители узнали от некоторых сотрудников детсада.

Но после публикации «Зеленоград.ру» об этих планах, директор школы 1528 Александр Бурзин (к ней относится детсад) сказал, что «закрытие дошкольного отделения в корпусе 1004А не планируется». Планировалось ли оно раньше, неизвестно.

В тот же день родителям сообщили об отмене собрания. Их попытки выяснить, на какую же всё-таки тему должно было быть собрание, остались без ответа.

Родители недоумевают — что это вообще было? Некоторые родители предполагают, что планы по закрытию детсада были, но огласка их приостановила.

При этом проблема «недобора детей» никуда не делась. Сейчас в корпусе 1004А открыты шесть групп, в которых в среднем 20-21 ребенок, но, как говорят родители, две группы выпускные и на следующий год останутся только четыре.

Бурзин утверждает, что набор детей на 2023-2024 учебный год в корпус 1004А открыт, но по сообщениям некоторых родителей, при записи в этот корпус детей фактически распределяли в другие корпуса. Одна мама говорила, что записала дочь в 1004А, но по факту водит ребенка в корпус 1014 — якобы из-за недобора в ясельную группу. Переход в другой корпус произошел без письменных объяснений — всё в устной форме. В итоге ребенок пошел в другой сад, а не в тот, куда был записан.

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Метки:
детский сад, микрорайон 10, Корпус 1004А
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