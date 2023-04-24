На детских площадках в Зеленограде поставят новые игровые элементы с покрытием из каучуковой крошки 24.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Новые игровые элементы появятся на зеленоградских детских площадках — горки, машинки, животные с резиновым покрытием. «Жилищник» закупает почти два десятка таких элементов для детских площадок. Каучуковый материал называют экологичным и долговечным. Но так ли это на самом деле, неизвестно.

Каждый элемент состоит из стеклопластикового каркаса, фанерных ребер жесткости, амортизирующего слоя из резиновой крошки EPDM и покрытия из цветной резиновой крошки TPV. Такую крошку делают из синтетического искусственного каучука. Материал считается экологичным (не пылит, не содержит цинка), не выцветает на солнце, медленно истирается, устойчив к перепаду температур. Еще один плюс — яркие цвета и хорошая амортизация.

На поставку и монтаж 19-ти игровых элементов с таким покрытием «Жилищник» готов потратить 9,3 миллиона рублей, сейчас учреждение проводит госзакупку — ищет поставщика. В каком дворе или дворах поставят новое оборудование, пока неизвестно.

Насколько устойчивы новые элементы к интенсивной эксплуатации на городских детских площадках, неизвестно. Выдержат ли они, если по ним попрыгает взрослый, легко ли с такого покрытия оттирать граффити, да и вообще, как долго оно прослужит — ответов на эти вопросы, у «Жилищника», похоже, нет. Гарантия на некоторые элементы всего год.

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Метки:
благоустройство, детские площадки
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