Как рассказали ей приехавшие сотрудники полиции, этого мужчину они знают, он употребляет наркотики, причем живет на другом конце района.

Зачем он следил за детьми и пытался войти за ними в подъезд, объяснить на месте он не мог (да и вообще двух слов не мог связать), но это было не алкогольное опьянение. Его отвезли в отдел, но полицейские сказали, что проведут беседу и отпустят — никакого преступления он не совершил.

Очевидцы происшествия призывают взрослых к бдительности: предупредить детей и по-возможности встречать их после занятий.