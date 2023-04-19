Подозрительный мужчина следил за детьми и пытался войти за ними в подъезд — его задержала полиция 19.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Слежку заметила местная жительница. Мужчина шёл за тремя девочками-второклассницами через весь 14-й район. Она предложила девочкам развести их по подъездам. Когда одну из них довели до дома в корпусе 1424, мужчина побежал за мальчиков, который в это время заходил в соседний подъезд. Но отец мальчика был рядом, догнал мужчину и задержал его. Женщина вызвала полицию.

Как рассказали ей приехавшие сотрудники полиции, этого мужчину они знают, он употребляет наркотики, причем живет на другом конце района.

Зачем он следил за детьми и пытался войти за ними в подъезд, объяснить на месте он не мог (да и вообще двух слов не мог связать), но это было не алкогольное опьянение. Его отвезли в отдел, но полицейские сказали, что проведут беседу и отпустят — никакого преступления он не совершил.

Очевидцы происшествия призывают взрослых к бдительности: предупредить детей и по-возможности встречать их после занятий.

Читайте также
Мужчину подозревают в преследовании девочки. Его спугнула прохожая. Вот что она рассказала
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 14, педофил
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Развлекательно-образовательный проект «Лето во Дворце». Открыта запись на смены в летний лагерь Зеленоградского дворца творчества Афиша
Лодочная станция открылась на Городском пруду. Цены прежние. В прокате теперь есть SUP-борды Гид
Юбки: тренды 2023 и ткани для них в магазинах «Я Сама» Реклама
Подозрительный мужчина следил за детьми и пытался войти за ними в подъезд — его задержала полиция Новости
SURA SUSHI исполнит твой любой каприз Реклама
Часть стены арки корпуса 803 обрушилась Новости
В «Жилищнике» предложили терпеть вонь от краски и пожалеть маляров. Раньше префектура запретила красить, если нельзя «качественно проветрить» Новости
Интересные каникулы для ребенка — в Летней IT-школе от ЦКО МИЭТ Реклама
Началось голосование за благоустройство вокруг небольшого пруда в Андреевке — нужна ваша поддержка Новости
«Егор Летов и его оборона. Хроники жизни и творчества» — встреча с писателем Алексеем Кобловым — 21 апреля в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Врачи-гинекологи сети медицинских центров «338», «340», «1506»: что лечат, когда нужно к ним обращаться Реклама
Повестки через портал Госуслуг начнут рассылать в Москве до середины июля. Найти призывника поможет система городского видеонаблюдения Новости
Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus» — 22 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Большинство читателей «Зеленоград.ру» поддержали идею выделенной полосы на Солнечной аллее Новости
Космические кинопремьеры: «Блуждающая Земля 2» и «Вызов». С 19 апреля в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» Афиша
Читатели «Зеленоград.ру» выбрали важные темы из истории города, для использования на «Разговорах о важном» Новости
Запрет парковки, лежачие полицейские, зеркала и прочие меры дорожной безопасности в 17-м микрорайоне. Почему одни разрешили, а другие нет Новости
Вакансии группы компаний «Вентмакс» — требуются инженеры-проектировщики, монтажники и менеджеры Реклама
История Дворца культуры — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
«Компьютерная Академия ТОП Зеленоград» — открыт осенний набор в Малую компьютерную Академию Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
Летний клуб студии «Чудо» — тематические смены, интересные занятия, увлекательные прогулки Реклама
Силовые и функциональные тренировки у чемпиона России Андрея Виноградова — кроссфит, тяжёлая атлетика, гимнастика, помощь в вопросах питания Реклама
Спорткомплекс «Спутник Арена» в 9 микрорайоне фактически заработал. Открыт тренажерный зал, на стадионе уже матерятся футболисты Новости
Типография широкоформатной печати приглашает на работу — требуются отделочники и монтажники рекламы Реклама
Детские поликлиники во 2-м и 15-м микрорайонах могут закрыть на капитальный ремонт осенью Новости
На Пятницком шоссе модернизируют два перекрёстка — на пересечении с Жилинской улицей и Георгиевским шоссе Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру