Слежку заметила местная жительница. Мужчина шёл за тремя девочками-второклассницами через весь 14-й район. Она предложила девочкам развести их по подъездам. Когда одну из них довели до дома в корпусе 1424, мужчина побежал за мальчиков, который в это время заходил в соседний подъезд. Но отец мальчика был рядом, догнал мужчину и задержал его. Женщина вызвала полицию.
Как рассказали ей приехавшие сотрудники полиции, этого мужчину они знают, он употребляет наркотики, причем живет на другом конце района.
Зачем он следил за детьми и пытался войти за ними в подъезд, объяснить на месте он не мог (да и вообще двух слов не мог связать), но это было не алкогольное опьянение. Его отвезли в отдел, но полицейские сказали, что проведут беседу и отпустят — никакого преступления он не совершил.
Очевидцы происшествия призывают взрослых к бдительности: предупредить детей и по-возможности встречать их после занятий.