— В субботу около 21 часа я шла из 9-го в 8-й микрорайон — спускалась в подземный переход около «Пятёрочки». Навстречу поднималась пара — девушка и мужчина. Мне что-то в них показалось странным, так что я специально попыталась их рассмотреть, даже запомнить лица — видимо, интуиция.

Мужчина шёл наклонившись к девушке, очень близко, что-то ей говорил. Потом я увидела, что девушка улыбнулась, а потом пошла дальше — подумала, что они знакомы. Выйдя на противоположной стороне, решила посмотреть, где они. Они стояли у парапета. Но спустя минуту я увидела, как мужчина стал за руку тянуть девушку куда-то, она сопротивлялась.

Я побежала обратно, подошла к ней и спросила, нужна ли помощь. Оказалось — да. Вблизи я уже рассмотрела, что это девочка лет 13-14 (мельком-то у этих подростков возраст не разберешь), она была очень испуганной, будто в ступоре. Мужчина руки убрал, испугался и стал убегать — я успела его сфотографировать. Пока я за ним бежала, крикнула прохожему и попросила помощи, а он сказал, что знает этого гада и что тот живёт в корпусе 901, то есть местный.