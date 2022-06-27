Мужчину подозревают в преследовании девочки. Его спугнула прохожая. Вот что она рассказала 27.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Взрослый мужчина пытался преследовать девочку в подземном переходе. Это заметила местная жительница и спугнула мужчину. О деталях происшествия она рассказала «Зеленоград.ру».

— В субботу около 21 часа я шла из 9-го в 8-й микрорайон — спускалась в подземный переход около «Пятёрочки». Навстречу поднималась пара — девушка и мужчина. Мне что-то в них показалось странным, так что я специально попыталась их рассмотреть, даже запомнить лица — видимо, интуиция.

Мужчина шёл наклонившись к девушке, очень близко, что-то ей говорил. Потом я увидела, что девушка улыбнулась, а потом пошла дальше — подумала, что они знакомы. Выйдя на противоположной стороне, решила посмотреть, где они. Они стояли у парапета. Но спустя минуту я увидела, как мужчина стал за руку тянуть девушку куда-то, она сопротивлялась.

Я побежала обратно, подошла к ней и спросила, нужна ли помощь. Оказалось — да. Вблизи я уже рассмотрела, что это девочка лет 13-14 (мельком-то у этих подростков возраст не разберешь), она была очень испуганной, будто в ступоре. Мужчина руки убрал, испугался и стал убегать — я успела его сфотографировать. Пока я за ним бежала, крикнула прохожему и попросила помощи, а он сказал, что знает этого гада и что тот живёт в корпусе 901, то есть местный.

Я вернулась к девочке, к ней уже подошла её мама - ребёнок как раз шёл на остановку "Поликлиника № 105" её встречать. Всё хорошо в итоге, но девочка напугана, мама в стрессе, да и я тоже, если честно (у самой дочка такая же).

Теперь и мама девочки, и свидетельница собираются написать заявление в полицию. «Зеленоград.ру» будет следить за развитием этой истории. Если вы что-то знаете об этом происшествии, пожалуйста, напишите в редакцию: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
микрорайон 9, микрорайон 8, педофил
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