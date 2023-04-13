Перекресток Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы в очередной раз признан опасным местом — за прошлый год здесь произошло четыре аварии, в которых пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Специалисты предлагают поставить знак пешеходного перехода над проезжей частью, установить транспортные светофоры на консолях, дополнительно их подсветить. А также нанести шумовую разметку, чтобы водители были внимательней.

Предложения внесены Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и автоинспекцией, которые проанализировали ДТП на этом перекрестке. Знаки перехода над дорогой надо поставить на Филаретовской улице, добавить светофоры на консолях для встречных направлений на Панфиловском проспекте, подсветить консоли и сделать шумовые полосы — тоже на Панфиловском. Всё предложенное должные сделать в этом году. Планы одобрены комиссией префектуры по безопасности дорожного движения.

Шумовые полосы — это неровности на дороге в виде поперечных полос. Их делают с помощью той же краски, что делают разметку. Они вызывают небольшую вибрацию машины, увеличивают шум и тем самым концентрируют внимание водителя — чтобы тот увидел пешеходный переход. Такие шумовые полосы сделали на улице Радио перед двумя нерегулируемыми переходами — из-за большого числа ДТП.

Пересечение Панфиловского проспекта с Филаретовской улицей считается очагом аварийности в статистике ГИБДД не первый год. Например, в 2019 году здесь произошло пять столкновений, один наезд на пешехода, погиб один человек, семь травмированы. В 2020-м окружная комиссия постановила принять меры: сделать стоп-линию, светодиодную подсветку опор светофоров и поставить фиксирующую скорость камеру перед перекрестком. Всё это сделали, но ДТП с пострадавшими все равно происходят.