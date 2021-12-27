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Перед «зебрами» на улице Радио сделают шумовые полосы 27.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Похоже, первые шумовые полосы в Зеленограде появятся на улице Радио — перед обоими пешеходными переходами: возле автомойки и на пересечении с Георгиевским проспектом.

Шумовые полосы — это элементы покрытия дороги, вызывающие вибрацию элементов подвески автомобиля и повышенный шум, вынуждающий водителей снижать скорость движения и повышать внимание, сказано в соответствующем ГОСТе. Обычно их наносят краской в виде нескольких поперечных полос.

Также оба перехода планируется оборудовать дополнительным контрастным освещением. Такое решение приняла зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. Эти работы должны сделать до конца марта 2022 года.

Причина этого решения — большое число ДТП. По информации ГИБДД, в 2021 году на эти переходах всего произошло четыре наезда на пешеходов, из которых один ребенок.

В октябре сообщалось о том, что автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу по не регулируемой светофором «зебре», а ранее на этой же «зебре» пострадала 12-летняя девочка. Это случилось на улице Радио при круговом перекрёстке с Георгиевским проспектом. Пешеходный переход с прошлого года пытаются обезопасить, но принятых мер пока было недостаточно.

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Помогут ли шумовые полосы снизить число наездов на пешеходов?
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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, микрорайон 19, микрорайон 23 (зеленый бор)
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