Шумовые полосы — это элементы покрытия дороги, вызывающие вибрацию элементов подвески автомобиля и повышенный шум, вынуждающий водителей снижать скорость движения и повышать внимание, сказано в соответствующем ГОСТе. Обычно их наносят краской в виде нескольких поперечных полос.

Также оба перехода планируется оборудовать дополнительным контрастным освещением. Такое решение приняла зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. Эти работы должны сделать до конца марта 2022 года.

Причина этого решения — большое число ДТП. По информации ГИБДД, в 2021 году на эти переходах всего произошло четыре наезда на пешеходов, из которых один ребенок.

В октябре сообщалось о том, что автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу по не регулируемой светофором «зебре», а ранее на этой же «зебре» пострадала 12-летняя девочка. Это случилось на улице Радио при круговом перекрёстке с Георгиевским проспектом. Пешеходный переход с прошлого года пытаются обезопасить, но принятых мер пока было недостаточно.