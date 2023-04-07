«Обещали за год отремонтировать, но уже третий год пошёл!», возмущаются в чате 9 микрорайона, где местные жители делятся слухами: одни говорили об открытии 3 апреля (уже нет), другие — что «откроют в августе или в сентябре», ссылаясь на слова «главного» по ремонту. «Похоже, что проблемы с наполнением здания оборудованием и персоналом? Или всё-таки реконструкция не так пошла и никак не могут ввести в эксплуатацию?» — спрашивают жители.

Теперь версия о том, что поликлиника заработает только в августе или в сентябре, уже не кажется фантастикой. В департаменте здравоохранения на официальный запрос «Зеленоград.ру» срок открытия не назвали и даже не пояснили причины задержки — просто переложили ответственность на строителей: «Вопрос сроков проведения капитального ремонта поликлиники находится в компетенции департамента капремонта».

Впрочем, на вопрос читательницы «Зеленоград.ру» вконтакте представитель департамента здравоохранения сказал, что поликлиника заработает во втором квартале — то есть до конца июня.

«Каждый месяц реконструкции поликлиники дорого нам обходится», сказал недавно мэр Москвы Сергей Собянин, имея в виду снижение комфорта (и, вероятно, качества лечения) для пациентов. Мэр отметил, что проще было снести старые здания (он назвал их «рухлядью») и построить новые, но это было бы дольше, чем капитальный ремонт. «Наша главная задача при ремонте поликлиник — сделать быстро и качественно», говорил Собянин. Но быстро уже не получилось.

Сама поликлиника выглядит не очень готовой к открытию, и не похоже, что в неё возвращается медперсонал. За окнами фойе видны строительные леса и стремянки, лежит рабочий инвентарь. Машин вокруг почти нет, все калитки и ворота закрыты. Продолжается проведение закупок мебели для врачебных кабинетов.