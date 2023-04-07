Запланированное до конца марта открытие взрослой поликлиники в корпусе 911 перенесли как минимум на второй квартал — то есть до конца июня. Причины задержки в департаменте здравоохранения не раскрывают, но намекают, что проблема в строителях. Поликлиника закрыта на ремонт уже больше двух лет и этот долгострой кардинально расходится с недавним заявлением Собянина, будто бы они могут реконструировать поликлиники «со скоростью от 9 до 12 месяцев».
«Обещали за год отремонтировать, но уже третий год пошёл!», возмущаются в чате 9 микрорайона, где местные жители делятся слухами: одни говорили об открытии 3 апреля (уже нет), другие — что «откроют в августе или в сентябре», ссылаясь на слова «главного» по ремонту. «Похоже, что проблемы с наполнением здания оборудованием и персоналом? Или всё-таки реконструкция не так пошла и никак не могут ввести в эксплуатацию?» — спрашивают жители.
Теперь версия о том, что поликлиника заработает только в августе или в сентябре, уже не кажется фантастикой. В департаменте здравоохранения на официальный запрос «Зеленоград.ру» срок открытия не назвали и даже не пояснили причины задержки — просто переложили ответственность на строителей: «Вопрос сроков проведения капитального ремонта поликлиники находится в компетенции департамента капремонта».
Впрочем, на вопрос читательницы «Зеленоград.ру» вконтакте представитель департамента здравоохранения сказал, что поликлиника заработает во втором квартале — то есть до конца июня.
«Каждый месяц реконструкции поликлиники дорого нам обходится», сказал недавно мэр Москвы Сергей Собянин, имея в виду снижение комфорта (и, вероятно, качества лечения) для пациентов. Мэр отметил, что проще было снести старые здания (он назвал их «рухлядью») и построить новые, но это было бы дольше, чем капитальный ремонт. «Наша главная задача при ремонте поликлиник — сделать быстро и качественно», говорил Собянин. Но быстро уже не получилось.
Сама поликлиника выглядит не очень готовой к открытию, и не похоже, что в неё возвращается медперсонал. За окнами фойе видны строительные леса и стремянки, лежит рабочий инвентарь. Машин вокруг почти нет, все калитки и ворота закрыты. Продолжается проведение закупок мебели для врачебных кабинетов.
На территории у разных входов уже появились приветственные стенды с расписанием работы и памятками для пациентов. Установлены беседки для отдыха, навигация и знаки на парковке.
После капремонта в поликлинику вернется женская консультация — её разместят в двухэтажной пристройке с отдельным входом, в которой когда-то был филиал МНТК им. Фёдорова. Закрытую с тех пор пристройку отремонтировали вместе со всей поликлиникой и, очевидно, решили использовать по назначению.
В ходе капремонта вокруг всей поликлиники выросла новая ограда, перекрывшая привычные пешеходные маршруты для местных жителей и свободный подъезд ко входу поликлиники для автомобилей. В департаменте здравоохранения рассказали о новом режиме доступе на территорию для тех и других.
«Организация сквозного прохода не представляется возможной», сообщил департамент по поводу трех новых калиток на пешеходных дорожках, которые оснащены электронными замками. Получается, пересечь «транзитом» территорию поликлиники, как раньше, будет нельзя. Однако не совсем понятно, как в поликлинике собираются контролировать доступ пациентов — кого впускать, кого не впускать. В других поликлиниках города, вокруг которых также за последние годы появился забор, калитки открыты для всех в часы работы учреждения.
Парковаться на территории поликлиники смогут только «автомобили инвалидов, а также спецтранспорт — скорая помощь, санитарный транспорт, МЧС, МВД и т. д.», сообщили в департаменте. Парковка рассчитана на 13 машиномест, три из них предназначены для маломобильной группы населения. После капремонта парковка заметно уменьшилась, к тому же свободного въезда больше нет — его преграждают новые ворота. Таким образом, ни пациенты, ни персонал поликлиники доступа к входу в поликлинику или на её парковку больше не получат.
Ближайшая городская парковка на несколько десятков машин находится в ста метрах от ворот. По всей длине подъездной дороге от Панфиловского проспекта к поликлинике также паркуется автотранспорт. Еще один вариант — придомовые парковки и проезды у корпусов 922 и 923.