Прокатные электросамокаты вернулись на улицы Зеленограда после зимы. С этого года езда на них регулируется новыми правилами 05.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Пока в Зеленограде есть только самокаты «Юрент/Ситимобил». Самокаты других сервисов, работавших в прошлом году — Whoosh, Bumerаng и BusyFly — пока не завезли.

Самокатов «Юрент» в нашем городе пока немного. Стоимость проката: 6р/минута (старт бесплатный), 1 час — 305 рублей, 1 день — 499 рублей (проездной на безлимитные поездки по 40 минут) и тариф «пока не сядет» на 12 часов — цена зависит от остатка заряда.

С этого сезона электросамокаты выделили в отдельную группу участников движения — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь нельзя ездить быстрее 25 км/ч (прокатные самокаты быстрее и не ездили), нельзя ездить вдвоем на одном самокате, нельзя переезжать «зебру» на самокате, на пешеходных зонах — приоритет у пешеходов, самокат должен им уступать.

Штраф за разные нарушения — от 800 до 1500 рублей. Кто и как будет следить и наказывать за эти нарушения, непонятно.

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Метки:
самокат
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