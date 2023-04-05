Пока в Зеленограде есть только самокаты «Юрент/Ситимобил». Самокаты других сервисов, работавших в прошлом году — Whoosh, Bumerаng и BusyFly — пока не завезли.

Самокатов «Юрент» в нашем городе пока немного. Стоимость проката: 6р/минута (старт бесплатный), 1 час — 305 рублей, 1 день — 499 рублей (проездной на безлимитные поездки по 40 минут) и тариф «пока не сядет» на 12 часов — цена зависит от остатка заряда.

С этого сезона электросамокаты выделили в отдельную группу участников движения — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь нельзя ездить быстрее 25 км/ч (прокатные самокаты быстрее и не ездили), нельзя ездить вдвоем на одном самокате, нельзя переезжать «зебру» на самокате, на пешеходных зонах — приоритет у пешеходов, самокат должен им уступать.

Штраф за разные нарушения — от 800 до 1500 рублей. Кто и как будет следить и наказывать за эти нарушения, непонятно.