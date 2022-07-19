Электросамокаты MiR, разработанные и изготовленные на зеленоградском заводе «Протон», уже ездят по дорогам Зеленограда — 50 таких самокатов приобрел кикшеринговый сервис «Бумеранг», действующий в городе с мая. На заводе ответили на вопросы читателей «Зеленоград.ру» об особенностях конструкции и сборки, а наш корреспондент протестировал самокат в боевом режиме.
Завод «Протон» начал выпуск электросамокатов в сентябре 2021 года. На действующих мощностях завода было организовано серийное производство мощностью около тысячи самокатов в год. Инвестиции в проект составили более 20 млн рублей.
Конструкторы завода разработали собственную модель электросамоката MiR повышенной надежности, предназначенную для эксплуатации в сервисах кикшеринга и для индивидуальных пользователей. Самокат может проехать на одной зарядке до 40 километров, время зарядки занимает около 4-5 часов. Устройство выдерживает вес до 220 кг. LED дисплей позволяет регулировать скорость, показывает пробег и время, проведенное в пути.
К сезону 2022 года модель доработали — «Протон» представил обновленную модель на выставке «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге в начале июля. Электросамокат стал легче (22 кг вместо 27), улучшена система торможения и колёса, рассказали «Зеленоград.ру» на «Протоне». Всего было продано 120 электросамокатов, 50 из них купили для кикшеринга «Бумеранг» в Зеленограде.
Электросамокаты MiR свободно конкурируют с китайскими и отечественными самокатами в таком же ценовом диапазоне, как утверждается в его описании. «Наши модели дешевле зарубежных аналогов, а по качеству им не уступают. Пробные партии успешно катаются по Череповцу и нескольким подмосковным городам. Стоимость одного самоката — 72 тысячи рублей, китайские самокаты из-за нынешнего курса валют подорожали, а наши — нет», — сообщал в марте телеканал «Россия 1», рассказывая о выпуске первых отечественных самокатов.
Несколько инноваций, заявленные в конструкции электросамоката, призваны сделать его удобнее для пользователей и облегчить техническое обслуживание:
- Большие колеса и сварная рама самоката без болтовых соединений нивелируют ошибки новичков и обеспечивают легкость в управлении.
- Специализированное основание, используемые профессиональными скейтбордистами, даёт максимально возможное сцепление обуви с платформой самоката при любой погоде и делает самокат более безопасным по сравнению с аналогами.
- Быстросъемная аккумуляторная батарея и в целом продуманная компоновка самоката позволяют быстро разбирать и собирать элементы, экономя время при техобслуживании.
После публикации о начале производства электросамокатов на заводе «Протон» ответили на несколько вопросов и замечаний читателей группы «Зеленоград: высокие технологии»: «Странный конструктив. На первый взгляд крайне нетехнологично будет их собирать. Странный вынос вилки, не понятно как будет рулиться», «И переднего тормоза нет в принципе», «Почему принципиально не заложена подвеска?»
«Стояла задача сделать конструкцию с минимальным количеством разъемных соединений, — объяснил руководитель проектов завода «Протон» Владислав Сысоев. — Многие серийные самокаты из-за большого количества соединений быстро разбалтываются, что делает изделие некомфортным, а порой даже опасным. Также стояла задача максимально скрыть все коммуникации (проводку, тормозные тросы), включая сопряжение рама-вилка. Наша конструкция позволяет сделать вилку неразборной (цельной, сварной) и полностью спрятать провода и трос.
Что касается управления, то с этим всё в порядке. Вылет вилки (а я думаю, имеется ввиду именно вылет) взят не с потолка. Существуют определённые рекомендации на этот счёт, и мы начинали конструирование данного узла, основываясь на них. А затем оптимизировали геометрические параметры, исходя из тестов и опыта эксплуатации.
Что касается сборки, при сборке вилки есть специфические операции — к этому вынуждает её конструкция и требования к изделию в целом. Однако для выполнения сборочных операций не требуется высокой квалификации и сложного инструмента. Кроме того, за счет того, что вилка цельная, число сборочных операций сведено к минимуму. Сборка вилки в условиях мелкосерийного производства занимает 15 минут. Установка на раму — порядка 4,5 минут, включая установку подшипников и регулировку сопряжения.
Базовая модель не имеет переднего тормоза и подвесок, так как самокат всё-таки не скоростной, а колеса на нём большого диаметра. Однако в данный момент мы ведем разработки, связанные с установкой переднего тормоза (как барабанного, так и дискового) и применением комбинированной тормозной системы. Кроме того, мы самостоятельно разработали несколько вариантов передней подвески эластомерного типа. В отличие от традиционных (телескопических) они не имеют трущихся элементов, которые нередко разбалтываются, требуют обслуживания или замены дорогостоящих элементов. Сейчас наши подвески проходят тесты, мы работаем над параметрами узла и его дизайном. Планируется унифицировать конструкцию, чтоб была возможность выбирать комплектацию (наличие тормоза и подвески) или менять её в процессе эксплуатации, не прибегая к сложным операциям и высоким затратам".
Корреспондент «Зеленоград.ру» через сервис проката «Бумеранг» поездил на зеленоградском самокате. В целом впечатления положительные, ездить на этом самокате точно не хуже, чем на моделях в прокате Urent или Whoosh. Вот важные нюансы: