Вопросы и ответы

После публикации о начале производства электросамокатов на заводе «Протон» ответили на несколько вопросов и замечаний читателей группы «Зеленоград: высокие технологии»: «Странный конструктив. На первый взгляд крайне нетехнологично будет их собирать. Странный вынос вилки, не понятно как будет рулиться», «И переднего тормоза нет в принципе», «Почему принципиально не заложена подвеска?»

«Стояла задача сделать конструкцию с минимальным количеством разъемных соединений, — объяснил руководитель проектов завода «Протон» Владислав Сысоев. — Многие серийные самокаты из-за большого количества соединений быстро разбалтываются, что делает изделие некомфортным, а порой даже опасным. Также стояла задача максимально скрыть все коммуникации (проводку, тормозные тросы), включая сопряжение рама-вилка. Наша конструкция позволяет сделать вилку неразборной (цельной, сварной) и полностью спрятать провода и трос.

Что касается управления, то с этим всё в порядке. Вылет вилки (а я думаю, имеется ввиду именно вылет) взят не с потолка. Существуют определённые рекомендации на этот счёт, и мы начинали конструирование данного узла, основываясь на них. А затем оптимизировали геометрические параметры, исходя из тестов и опыта эксплуатации.

Что касается сборки, при сборке вилки есть специфические операции — к этому вынуждает её конструкция и требования к изделию в целом. Однако для выполнения сборочных операций не требуется высокой квалификации и сложного инструмента. Кроме того, за счет того, что вилка цельная, число сборочных операций сведено к минимуму. Сборка вилки в условиях мелкосерийного производства занимает 15 минут. Установка на раму — порядка 4,5 минут, включая установку подшипников и регулировку сопряжения.

Базовая модель не имеет переднего тормоза и подвесок, так как самокат всё-таки не скоростной, а колеса на нём большого диаметра. Однако в данный момент мы ведем разработки, связанные с установкой переднего тормоза (как барабанного, так и дискового) и применением комбинированной тормозной системы. Кроме того, мы самостоятельно разработали несколько вариантов передней подвески эластомерного типа. В отличие от традиционных (телескопических) они не имеют трущихся элементов, которые нередко разбалтываются, требуют обслуживания или замены дорогостоящих элементов. Сейчас наши подвески проходят тесты, мы работаем над параметрами узла и его дизайном. Планируется унифицировать конструкцию, чтоб была возможность выбирать комплектацию (наличие тормоза и подвески) или менять её в процессе эксплуатации, не прибегая к сложным операциям и высоким затратам".