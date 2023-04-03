После схода снега края тротуаров, автобусных остановок и дворовых проездов оказались завалены большим количеством мелких белых камушков — это мраморный щебень, который зимой использовали в составе противогололёдного материала (ПГМ). В мэрии утверждают, что он безопасен для экологии, но теперь его предстоит собрать.



ПГМ с каменной крошкой используют по всей Москве — в соответствии с технологией, утвержденной в феврале департаментом ЖКХ. В департаменте говорят, что минувшей зимой температура около 50 раз пересекала отметку в ноль градусов, такая погода способствует образованию гололедицы, поэтому в городе активно использовалась мраморная крошка.

До конца апреля всю мраморную крошку надо собрать. С асфальта это сделать проще — с помощью вакуумно-подметальных уборочных машин, объяснил «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин. А вот с газонов придётся собирать вручную (в департаменте уточняют — «путем прогребания»). Некоторые дворники уже успели смести каменную крошку с асфальта на газоны, усложнив себе жизнь. Собранную крошку вывезут на свалку.