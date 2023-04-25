Каменную крошку с дорог и газонов уберут в течение апреля. Её использовали против гололеда
Фото: Zelenograd.ru
Мраморный щебень используют в составе противогололедного материала. Коммунальщики обещали убрать её в течение апреля не только с асфальта, но и с газонов — вручную, а точней граблями.
Но щебень до сих пор остался на газонах даже там, где старую листву сгребли в кучи и убрали. Собрать мелкие камешки таким способом, очевидно, невозможно. Вероятно, регламент применения и уборки каменной крошки требует доработки.
Раньше эксперты выдали заключение, что мраморный щебень (карбонат кальция) «не изменяет существенно характеристики природной среды, не оказывает негативного влияния на почвенный покров и зеленые насаждения».
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