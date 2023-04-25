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Коммунальщикам не удалось собрать с газонов всю каменную крошку, которую зимой использовали против гололеда 25.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Мраморный щебень используют в составе противогололедного материала. Коммунальщики обещали убрать её в течение апреля не только с асфальта, но и с газонов — вручную, а точней граблями.

Но щебень до сих пор остался на газонах даже там, где старую листву сгребли в кучи и убрали. Собрать мелкие камешки таким способом, очевидно, невозможно. Вероятно, регламент применения и уборки каменной крошки требует доработки.

Раньше эксперты выдали заключение, что мраморный щебень (карбонат кальция) «не изменяет существенно характеристики природной среды, не оказывает негативного влияния на почвенный покров и зеленые насаждения».

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Метки:
жкх, уборка улиц и дворов, антигололедный реагент
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 15:30
На газонах эта крошка каждый год остаётся...
Но в этом году беда с уборкой тротуаров!
Думаю, что рядом с префектурой вычистили всё как только снег сошёл. Центральные улицы почистили.
А остальное "и так сойдёт" крошка, крошка, крошка...
Вера Ежова
Вчера, 22:58
Вместо травы теперь будет процветать мраморная крошка.В нашем дворе у корпуса 1106,ни разу не видела, чтобы убирали крошку с газонов. А для того чтобы не убирать,- её просто не надо бросать зимой на газоны.Я этой зимой налюбовалась, как рабочие "жилищника" сбрасывали грязный снег с проезжей части на газоны, когда я сделала замечание, мастер ответил, что снег "чистый"! И каждый год рабочие "жилищника"грязный снег с дорог сбрасывают на газоны,а там трава уже не растёт!
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