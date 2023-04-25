Но щебень до сих пор остался на газонах даже там, где старую листву сгребли в кучи и убрали. Собрать мелкие камешки таким способом, очевидно, невозможно. Вероятно, регламент применения и уборки каменной крошки требует доработки.

Раньше эксперты выдали заключение, что мраморный щебень (карбонат кальция) «не изменяет существенно характеристики природной среды, не оказывает негативного влияния на почвенный покров и зеленые насаждения».