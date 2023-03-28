Управа заказала проект нового пешеходного перехода в 11-м микрорайоне. Возможно, он будет приподнятым 28.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Проект пешеходного перехода — возможно, совмещенной с «лежачими полицейскими» — на улице Болдов ручей у корпуса 1113 должны сделать к лету. А сам переход уже в следующем году. Люди перебегают в этом месте дорогу, чтобы войти в лес, — здесь сложившиеся пешеходные тропы. Поэтому и решено сделать «зебру».

Устроить нерегулируемый переход напротив корпуса 1113, в числе прочих, было решено еще в 2021 году по предложению ГИБДД. Тогда речь шла о приподнятом переходе с искусственными неровностями для большей безопасности пешеходов. Считается, что такие «зебры» заставляют водителей снизить скорость и подчеркивают приоритет пешеходов на конкретных участках. Но будет ли этот переход именно таким, решится в процессе проектирования, пояснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). В проектной документации упомянуто устройство нового или замена существующего освещения на дороге возле будущего перехода.

Сейчас управа выделила на проектирование перехода более миллиона рублей. Депутаты района Силино одобрили эту сумму и в процессе обсуждения назвали переход у корпуса 1113 «долгожданным». В этом месте — выход из лесного массива, здесь сформировавшиеся пешеходные потоки, пояснили в ЦОДД. Фактически надо узаконить этот переход через дорогу. Срок выполнения проекта, по документам, до 30 мая.

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Метки:
пешеходы, безопасность дорожного движения, микрорайон 11, пешеходный переход, улица болдов ручей
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