Проект пешеходного перехода — возможно, совмещенной с «лежачими полицейскими» — на улице Болдов ручей у корпуса 1113 должны сделать к лету. А сам переход уже в следующем году. Люди перебегают в этом месте дорогу, чтобы войти в лес, — здесь сложившиеся пешеходные тропы. Поэтому и решено сделать «зебру».

Устроить нерегулируемый переход напротив корпуса 1113, в числе прочих, было решено еще в 2021 году по предложению ГИБДД. Тогда речь шла о приподнятом переходе с искусственными неровностями для большей безопасности пешеходов. Считается, что такие «зебры» заставляют водителей снизить скорость и подчеркивают приоритет пешеходов на конкретных участках. Но будет ли этот переход именно таким, решится в процессе проектирования, пояснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). В проектной документации упомянуто устройство нового или замена существующего освещения на дороге возле будущего перехода.

Сейчас управа выделила на проектирование перехода более миллиона рублей. Депутаты района Силино одобрили эту сумму и в процессе обсуждения назвали переход у корпуса 1113 «долгожданным». В этом месте — выход из лесного массива, здесь сформировавшиеся пешеходные потоки, пояснили в ЦОДД. Фактически надо узаконить этот переход через дорогу. Срок выполнения проекта, по документам, до 30 мая.