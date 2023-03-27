Участок за храмом, фитнесом и пожарной частью возле пересечения улиц Александровка и Новокрюковская выставят на торги. Инвестор — если он найдется — должен будет построить многофункциональный комплекс с торговыми и офисными площадями.
Площадь участка — 6200 квадратных метров. На нем можно построить здание общей площадью 5600 кв.м и высотой не больше 15 метров. В здании смогут разместиться офисы, кафе, магазины, культурно-досуговые предприятия и паркинг, сообщили в Москомстройинвесте.
Три года назад этот участок под застройку выставляли на общественное онлайн-обсуждение, вместе с двумя соседними. Проекты были формально одобрены. Тогда будущее здание было «культурно-досугового» назначения (что, впрочем, не исключает размещение офисов и магазинов). По сравнению с планами 2020 года сейчас уменьшилась площадь участка (была 7700 кв.м) и общая площадь застройки (была 7600 кв.м). Изменился и адрес: тогда он обозначался как «коммунальная зона Александровка, проектируемый проезд 624», теперь официально называется улица Новокрюковская, земельный участок 2/5.
Бывшая промзона Александровка активно застраивается. Здесь построили православный храм, фитнес-клуб, возводят семиэтажный дом с апартаментами. Владелец фитнеса также может построить большой магазин спорттоваров и еще одно здание спортивного назначения.