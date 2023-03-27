Напротив 14-го микрорайона построят торгово-офисный центр 27.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Участок за храмом, фитнесом и пожарной частью возле пересечения улиц Александровка и Новокрюковская выставят на торги. Инвестор — если он найдется — должен будет построить многофункциональный комплекс с торговыми и офисными площадями.

Площадь участка — 6200 квадратных метров. На нем можно построить здание общей площадью 5600 кв.м и высотой не больше 15 метров. В здании смогут разместиться офисы, кафе, магазины, культурно-досуговые предприятия и паркинг, сообщили в Москомстройинвесте.

Три года назад этот участок под застройку выставляли на общественное онлайн-обсуждение, вместе с двумя соседними. Проекты были формально одобрены. Тогда будущее здание было «культурно-досугового» назначения (что, впрочем, не исключает размещение офисов и магазинов). По сравнению с планами 2020 года сейчас уменьшилась площадь участка (была 7700 кв.м) и общая площадь застройки (была 7600 кв.м). Изменился и адрес: тогда он обозначался как «коммунальная зона Александровка, проектируемый проезд 624», теперь официально называется улица Новокрюковская, земельный участок 2/5.

Бывшая промзона Александровка активно застраивается. Здесь построили православный храм, фитнес-клуб, возводят семиэтажный дом с апартаментами. Владелец фитнеса также может построить большой магазин спорттоваров и еще одно здание спортивного назначения.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коммерческая недвижимость, промзона "александровка"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Музыкальный спектакль «Сказки Пушкина» — 2 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
Из большой лужи в Андреевке выловили полтора десятка автомобильных номеров Жизнь
Напротив 14-го микрорайона построят торгово-офисный центр Новости
Два мусорных контейнера горели в субботу — после дождя и в сырую погоду Новости
Для ремонта карусели на площади Юности не могут найти запчасти Новости
Школа бильярда «Штос» открывает набор учеников и желающих научиться играть в бильярд Реклама
Концерт Олега Погудина «Русский романс» — 4 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Фирменные колбасы, большая пивная карта, комбо-обеды, детское меню — и другие предложения ресторана «Колбасофф» Реклама
«Джон Уик 4»: возвращение легендарного наёмника на большой экран. С 23 марта в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» Афиша
Жители Алабушево стали заложниками сразу трёх ударных (буквально) транспортных строек - стены трясутся, дома вибрируют, звенит, скачет и падает посуда Истории
Temple Bar и чайхона «ВГости» приглашают — приходите в рестораны на Центральном проспекте или заказывайте доставку блюд на дом Реклама
Заброшенное большое помещение во «Флейте» выставили на продажу. Раньше там хотели открыть спортклуб Новости
Вакансия студии 4Hands в ТЦ «Зеленопарк» — требуется опытный мастер маникюра и педикюра Реклама
Суд отклонил иск поселка «Трамвай» к префектуре о демонтаже забора Новости
«Жилищнику» запретили использовать вонючую краску, если подъезд невозможно «качественно» проветрить Новости
На автобусном маршруте от станции Крюково до Юрлово запустили экспресс-автобус Новости
Началось выдвижение участников второй народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории
Сделать разметку для организации посадки в 400-й экспресс Истории
Не красить подъезд вонючей краской, а просто хорошенько помыть его — неожиданное решение зеленоградского «Жилищника» Новости
Маникюр — одно слово, а сколько приятных ощущений приносит это событие Реклама
Ровно 57 лет назад, 21 марта 1966 года по маршруту Зеленоград — станция метро «Речной вокзал» был запущен первый рейс 400-го автобуса Истории
Вакансии «НПО Стеклопластик» — на производство в Андреевке требуются рабочие и специалисты Реклама
Предупреждения об отраве для собак развесили в бульварной зоне 16-го микрорайона Новости
В детском центре зеленоградской больницы провели операцию полуторамесячному ребенку Новости
Возле опасного пешеходного перехода через Сосновую аллею произошло очередное ДТП. Там ограничили скорость, но никак это не контролируют Новости
Бесплатные мастер-классы для будущих актеров, режиссеров, сценаристов и операторов в киношколе action! Реклама
Приведи свое авто в порядок после зимы — акция на химчистку салона автомобиля от автосервиса «Наш техцентр» Реклама
Возле метро «Ховрино» открылась перехватывающая парковка. Она бесплатная, если потом поехать на метро Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру