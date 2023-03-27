Участок за храмом, фитнесом и пожарной частью возле пересечения улиц Александровка и Новокрюковская выставят на торги. Инвестор — если он найдется — должен будет построить многофункциональный комплекс с торговыми и офисными площадями.

Площадь участка — 6200 квадратных метров. На нем можно построить здание общей площадью 5600 кв.м и высотой не больше 15 метров. В здании смогут разместиться офисы, кафе, магазины, культурно-досуговые предприятия и паркинг, сообщили в Москомстройинвесте.