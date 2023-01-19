Семиэтажный дом начали строить между роддомом и фитнес-клубом на улице Александровка. Формально это гостиничный комплекс. Фактически это квартиры — от студий до трехкомнатных. Инвестор анонсирует чистовую отделку, систему «умный дом», подземный паркинг и коммерческие помещения на первом этаже.
Апартаменты площадью от 19,4 до 65,3 квадратных метров продаются на сайте проекта. Стоимость — от 3,9 до 10,3 миллионов рублей. Всего в продаже 108 апартаментов. Для государства апартаменты — вид коммерческой недвижимости, а не жилые квартиры. Это надо учитывать при покупке.
В подвальном этаже разместится подземный паркинг на 32 машины. Машиноместа площадью от 7,4 кв.м до 25 кв.м стоят от 518 тысяч до 1,6 млн руб.
Помещения для бизнеса на первых этажах площадью от 60,9 до 127,7 кв.м продаются за 9,1 — 15,3 млн руб.
Территория вокруг дома будет закрытой. Во дворе устроят детскую и спортивную площадку, посадят деревья и разобьют газоны. По условиям инвестиционного контракта, заключенного в 2021 году, дом должны построить и сдать в течение пяти лет — то есть, сейчас это уже четыре года.
Будущий дом с апартаментами Wellbe находится «в одном из самых экологичных и благоустроенных районов Москвы» — так инвестор (ООО «Специализированный застройщик Вэллби») описывает Зеленоград. Фактически же он расположен в промзоне Александровка, возле железной дороги. На месте работает офис продаж, ежедневно с 9:00 до 19:00.
Участок под строительство гостиницы напротив 14-го микрорайона пытались сдать в аренду с 2018 года, но желающих не нашлось. Сначала стартовая цена была 17 миллионов рублей, при второй попытке — 11 млн. При третьей начальную цену поставили уже 2,6 млн рублей. Сразу появились участники, и один из них поднял стартовую стоимость до 50 млн. После чего почему-то не подписал договор. Второй участник торгов тоже, видимо, отказался от сделки, потому что участок снова выставили на аукцион. С четвертой попытки сделка состоялась.
На этот раз участок ушёл с аукциона за 8,3 млн рублей при стартовой цене 2,6 миллиона (это стоимость годовой аренды участка). Победителем стало микропредприятие «Равновесие Девелопмент». По данным системы «Контур-Фокус», это та же компания ««Специализированный застройщик «Вэллби», только сменившая название. Её учредитель Евгений Караогланов раньше работал в областном министерстве строительного комплекса и в московском государственном учреждении по капитальному ремонту (УКРиС). Также он связан (был гендиректором) со строительной компанией «Грани города», являющейся генподрядчиком строительства дома на улице Александровка.
В конце августа 2022 года Москомархитектура утвердила архитектурное решение будущего «гостиничного комплекса». Разрешение на строительство власти выдали в сентябре.