В подвальном этаже разместится подземный паркинг на 32 машины. Машиноместа площадью от 7,4 кв.м до 25 кв.м стоят от 518 тысяч до 1,6 млн руб.

Помещения для бизнеса на первых этажах площадью от 60,9 до 127,7 кв.м продаются за 9,1 — 15,3 млн руб.

Территория вокруг дома будет закрытой. Во дворе устроят детскую и спортивную площадку, посадят деревья и разобьют газоны. По условиям инвестиционного контракта, заключенного в 2021 году, дом должны построить и сдать в течение пяти лет — то есть, сейчас это уже четыре года.