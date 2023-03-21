Помыть под лестницей 7-го подъезда корпуса 904 попросила «Жилищник» местная жительница Валерия. Мастер участка Маргарита Швецова отчиталась о выполнении работ, но при этом отметила: «Эстетический вид этому пространству может придать покраска, но на запах краски будут замечания от жителей вашего подъезда. Поэтому будем поддерживать порядок путем дополнительных промывок по мере сильных загрязнений».
А что, так можно было?! Сколько раз в других подъездах можно было обойтись водой, чистящим средством и щеткой, а не токсичной краской, которой зачастую просто замазывали грязь, даже не готовя поверхность под покраску?
Вопрос риторический и пока, к сожалению, это редкий пример отказа от использования краски с ядовитым запахом.
«Жилищник» использует её, несмотря на предостережения прокуратуры, Роспотребнадзора и невозможность проветривать подъезды (это обязательно по инструкции). «Зеленоград.ру» ждёт ответ от префектуры — что планируют сделать, чтобы перестать травить людей вонючей краской.