А что, так можно было?! Сколько раз в других подъездах можно было обойтись водой, чистящим средством и щеткой, а не токсичной краской, которой зачастую просто замазывали грязь, даже не готовя поверхность под покраску?

Вопрос риторический и пока, к сожалению, это редкий пример отказа от использования краски с ядовитым запахом.

«Жилищник» использует её, несмотря на предостережения прокуратуры, Роспотребнадзора и невозможность проветривать подъезды (это обязательно по инструкции). «Зеленоград.ру» ждёт ответ от префектуры — что планируют сделать, чтобы перестать травить людей вонючей краской.