Возможно, столкновение произошло из-за такого, что какие-то машины остановились перед переходом, а другие — нет. На месте ДТП видели «скорую», но есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

В январе на этом переходе сбили двух пешеходов. В тяжёлом состоянии их доставили в больницу. По данным ГИБДД они выжили, но подробностей о состоянии их здоровья нет.

После этого префектура ограничила здесь скорость до 40 км/ч. Но никаких физических средств успокоения трафика или контроля скорости не предусмотрели. Камеры контроля скорости здесь нет, уточнили в префектуре на запрос «Зеленоград.ру». Вопрос установки камеры только будут обсуждать на комиссии по безопасности движения, а когда поставят запланированный светофор в префектуре не знают.