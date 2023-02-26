С открытием нового съезда снизится нагрузка на дорогу А-107 «Московское малое кольцо». Также это позволит увести часть транзитных транспортных потоков, которые следуют со стороны Санкт-Петербурга в обход Москвы в направлении других федеральных дорог, таких как М-8 «Холмогоры», М-7 «Волга», М-5 «Урал», М-4 «Дон».

На строительство съезда длиной 1,2 км (из которых 650 м — протяженность эстакады) понадобился год.