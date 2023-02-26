Когда построят нормальные развязки ЦКАД с Дмитровским и Пятницким шоссе?
На 49-м км трассы «Нева», при движении со стороны Санкт-Петербурга, теперь можно заехать на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) в восточном направлении, в том числе в сторону М-12, сообщили в госкомпании "Автодор".
С открытием нового съезда снизится нагрузка на дорогу А-107 «Московское малое кольцо». Также это позволит увести часть транзитных транспортных потоков, которые следуют со стороны Санкт-Петербурга в обход Москвы в направлении других федеральных дорог, таких как М-8 «Холмогоры», М-7 «Волга», М-5 «Урал», М-4 «Дон».
На строительство съезда длиной 1,2 км (из которых 650 м — протяженность эстакады) понадобился год.
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