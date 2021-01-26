После открытия участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) рядом с Зеленоградом водители обнаружили, что на ней нет съездов на Дмитровское шоссе — чтобы не ехать по старой «бетонке» — и на Пятницкое шоссе для тех, кто едет со стороны Истры. Выяснили, когда их построят.