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Когда построят нормальные развязки ЦКАД с Дмитровским и Пятницким шоссе? 26.01.2021 ZELENOGRAD.RU

После открытия участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) рядом с Зеленоградом водители обнаружили, что на ней нет съездов на Дмитровское шоссе — чтобы не ехать по старой «бетонке» — и на Пятницкое шоссе для тех, кто едет со стороны Истры. Выяснили, когда их построят.

В госкомпании «Автодор» на запрос «Зеленоград.ру» ответили, что оба съезда запланированы во вторую очередь строительства ЦКАД. Однако пока в «Автодоре» не готовы назвать даже ориентировочные сроки этих работ — это зависит от загруженности дороги.

Съезд на Дмитровское шоссе

Сейчас для заезда с ЦКАД на Дмитровское шоссе надо делать крюк, съезжая на бетонку. Перепробег составляет около семи километров.

Планируется построиться транспортную развязку № 20 — выход с ЦКАД на А-107 (Московское малое кольцо) и Дмитровское шоссе. В презентации сказано, что по технико-экономическим показателям в проекте принят вариант развязки с четырьмя направленными съездами и устройством двух разворотных съездов на ММК.

Пересечение с Пятницким шоссе

Это транспортная развязка № 35. Сейчас съезд на Пятницкое шоссе в сторону Зеленограда при движении по ЦКАД со стороны Истры мягко говоря не очень удобный — приходится делать вот такой крюк:

Нормальный съезд построят во второй очереди. Вот так развязка будет выглядеть в окончательном виде (сейчас на ней только четыре съезда 1, 3, 5, 7). Красным выделен нужный съезд.

Когда начнут строить вторую очередь ЦКАД?

В презентации «Автодора» сказано, что решение по срокам начала реализации второй очереди примут «по мере увеличения уровня загрузки дороги». Какая должна быть интенсивность движения для начала строительства, не уточняется.

Вторая очередь предполагает «полное развитие дороги»:

  • С доведением количества полос движения до шести
  • Строительство пяти новых транспортных развязок
  • Достройка съездов на двух ранее построенных транспортных развязках первой очереди.

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Метки:
автомобиль, пятницкое шоссе, цкад, автодор, дмитровское шоссе
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